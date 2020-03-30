En çok takip edilen 20 hesap TikTok hesabı
TikTok, videoların viral olmasına ve milyonlarca çevrimiçi kullanıcıya ulaşmasına izin vermek için mükemmel bir platform olarak kendini kanıtladı. Ancak uygulamada kimi takip etmelisiniz? TikTok’taki en iyi 20 hesabı sizler için sıraladık.
30 Mart 2020, Pazartesi 18:14 Son Güncelleme:
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Uygulamanın kendisi hakkında çok şey bilmeyenler için TikTok, 2017 yılında ByteDance'in sahip olduğu iOS ve Android için başlatılan bir sosyal medya uygalaması.
Şu anda dünya çapında 150'den fazla pazarda 75 farklı dilde mevcut olup, şimdiye kadarki en başarılı uygulamalar arasında yer alıyor. 3 ila 15 saniye süren çok sayıda dudak senkronizasyonu videosu düzenli olarak çevrimiçi olarak paylaşılıyor ve bir dakikaya kadar sürebilen loop (döngü) kliplerle birleştiğinden, birçok insan uygulamaya bağlanmış durumda.
Şimdi, TikTok için çok daha fazla kişi hesap açtığından, en çok takip edilen 20 kullanıcıyı sizler için listeledik. Bunlardan bazıları ilk takip ettiklerinizden biri olabilir.
En iyi 20 TikTok hesabı
- Charli D'Amelio - 43,196,641 takipçi
- Loren Gray - 41,692,835 takipçi
- Zach King - 38,342,127 takipçi
- TikTok - 38,003,267 takipçi
- Riyaz - 33,321,657 takipçi
- BabyAriel - 31,442,637 takipçi
- Addison Rae - 28,890,806 takipçi
- Spencerx - 26,383,356 takipçi
- Faisal Shaikh - 25,799,970 takipçi
- Gil Croes - 24,893,770 takipçi
- Flighthouse - 24,051,017 takipçi
- Brent Rivera - 23,813,456 takipçi
- Arishfa Khan - 23,716,851 takipçi
- Kristen Hancher - 23,533,121 takipçi
- LIVE TV - 23,362,898 takipçi
- Awez Darbar - 23,299,618 takipçi
- Nisha Guragain - 22,985,219 takipçi
- Jacob Sartorius - 22,917,543 takipçi
- TikTok_India - 21,816,548 takipçi
- Jay Croes - 21,323,679 takipçi
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