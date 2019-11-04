En çok tartışılan trend: Doğuma makyajlı girmek

Bu zorlu süreçte kameralar için hazırlık yapmak kulağınıza biraz garip gelebilir, ancak Cosmetify tarafından yapılan bir çalışmada, 18 ila 31 yaş arası kadınların yüzde 64'ünün, bir manikür (yüzde 65) dahil olmak üzere, doğum eylemine girmeden önce güzellik bakımı yaptığını ortaya koydu. Yüzde 57si ise pedikür, yüzde 43’Ü, sprey tan veya fön yüzde %32’si ise saç kesimi veya saç şekillendirme yaptırıyor. Yaşam değiştiren böyle özel bir durum için kadınların göz kamaştırmak istemesi gayet anlaşılabilir bir durum, ancak sebeplerine baktığımızda hepsinin kendince farklı nedenleri var.

Hepsinin kendine göre nedenleri var

Doğum yapmanın zor bir süreç olduğunu tüm kadınlar kabul etmiş durumda. Aslında bakarsanız bu durumun zorlu ve yıpratıcı geçen süreçle bağlantısı var. Yapılan araştırmalar sonucunda doğuma makyajlı giren kadınlara neden makyaj yaptıkları soruldu. Cevaplar arasında %31’le fotoğraflarda iyi görünmek ilk sırada yer alırken, ziyaretçilere karşı iyi görünmek için bakım yaptırdıklarını söyleyenlerin oranı %26. Araştırmaya katılan kadınların %22’si ise hasta, süzülmüş ve yorgun görünmemek için bakım yaptırmayı tercih ettiklerini söylüyor.

Doğumdan 2 saat önce makyaj yapmaya başlıyorlar

Tabii makyaj yapma durumu sezaryen doğum yapan anneler tarafından gerçekleştiriliyor. Doğumdan iki saat önce anneler makyaj hazırlıklarına başlıyorlar. Kaliforniyalı makyaj bloggerı Alexis Jayda doğuma girmek için beklediği sırada kaydettiği makyaj videosuyla gündeme gelmişti.

Bazı kadınlar makyajı doğum stresinden uzaklaşmak için kullanıyor

Lee Ann Jarrell doğum makyajını o kadar ciddiye aldı ki, makyajı bitmeden doğuma girmeyi reddetti.

New York merkezli makyaj sanatçısı Mary Irwin. Irwin The Bump’la yaptığı röportajda, kullanılan makyaj ürünlerinin içeriklerini mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Ürünlerin içindekiler kısmına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Mary Irwin, liste ne kadar kabarıksa ürün o kadar kimyasal içerir diye de ekliyor.