En çok Taylor Swift sattı

Pop efsanesi Taylor Swift, ikinci kez yılın küresel kayıtlarda birinci seçildi. Yakın zamanda yedinci stüdyo albümü Lover ile iyi bir çıkış yakalayan 30 yaşındaki Taylor Swift, 2014'te çıkardığı 1989 isimli albümüyle de dünya çapında en çok satan albüm olmuştu. Taylor Swift'in yakın arkadaşı olan ve 2017 Reputation albümü ile 2012'deki Red albümünde düet yapan Ed Sheeran, en iyi küresel albüm sanatçısı listesinde ikinci sırada yer aldı. Swift'in geçen yıl Ağustos ayında piyasaya sürülen Lover albümü 10'dan fazla ülkede bir numaraya çıktı. Albümdeki şarkıların çoğunun sözleri Taylor Swift'e ait. Sanatçı, albümdeki London Boy şarkısını erkek arkadaşı Joe Alwyn'e ithaf etti.

Ed Sheeran listede 2'nci oldu.

Taylor Swift'in 16 şarkılık albümde kanserle savaşan annesi Andrea için de 'Soon You'll Get Better' (Yakında iyileşeceksin) isimli bir parça var.

Drake

Rapçi Drake, daha önce 2016 ve 2018'de küresel anlamda en çok satış yapan sanatçı unvanına sahipti. Şimdi bu unvanı, Taylor Swift ile paylaşıyor.

Post Malone listede 3'üncü oldu.

Dünya çapında en çok satış albümler listesinde 4'üncü sırada genç şarkıcı Billie Eilish yer alıyor.

En çok küresel sayış yapan albüm listesinin ödülleri, Uluslararası Fonografik Endüstri Federasyonu (IFPI) tarafından veriliyor. Ödül, bir sanatçının dünyadaki başarısını hem fiziksel hem de dijital platformlarda yansıtıyor.

Dünya çapında en çok satış yapan 10 albüm

Taylor Swift Ed Sheeran Post Malone Billie Eilish Queen Ariana Grande BTS Drake Lady Gaga The Beatles