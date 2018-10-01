Yaklaşık 12 milyon emeklinin daha iyi maaş alarak daha iyi şartlarda yaşaması için arayışlar devam ediyor. Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla, ücretlerde iyileştirmeler yapıldı.

Bunlara ilaveten yeni iyileştirmeler de gündeme geldi. Şu anda masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor.

700 LİRALIK ARTIŞ

Mevcut uygulamaya göre en düşük emekli maaşı 988 lira. Hazırlıkları devam eden yeni tasarıya göre en düşük emekli maaşı, o yıl için uygulanan asgari ücretle eşitlenecek.

HESAP FARKI KALDIRILACAK

Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi.

Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerek zam kararları hâlâ farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye bağlı bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.

EMEKLİ MAAŞINA YAŞ AYARI

Üçüncü olarak gündemde olan düzenleme ise yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri ilgilendiriyor. Buna göre emeklinin maaş hesabında 'geçim ve bakım' durumu dikkate alınacak. Yaşça büyük ve yardıma muhtaç olanların maaşları yükseltilecek. Konuyla ilgili çalışmanın bu yıl içinde yasalaşması bekleniyor.

PRİM BORÇLARI SİLİNDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), başvuru şartı aramadan, 31 Mayıs öncesine ait prim borcu olup bunları yapılandırmayan ya da ödemeyen Bağ-Kur’luların borçlarını silerek, 3 milyon vatandaşın yüzünü güldürdü.

Sigortalılık süresi; prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durduruldu.

Sigortalılıkları durdurulanlardan çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1 Haziran 2018 itibarıyla yeniden başlatıldı.

(Güneş)































