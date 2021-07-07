Bankalar müşterilerine kredi vermeye devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde paraya ihtiyacı olanlara yönelik olarak kredi kampanyaları ortaya çıkmaya başladı.

En düşük ihtiyaç kredisi faizi yüzde 1.35 olarak gerçekleşti. 50 bin lira kredi çeken birisi 36 ayda geri ödemeyi seçtiğinde aylık 1843 lira ödeme yapması gerekiyor.

PAZARLIK YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre; Bankadan kredi talebinde bulunduğunuzda faiz konusunda esneklik talep etmeniz halinde küçük de olsa müşteri temsilcileri faiz indirimi yapabiliyorlar. Bu sayede hayat sigortasının parasını faizden çıkarmış olabilirsiniz.

KREDİ NOTUNUZA DİKKAT

Kredi çekerken öncelikle kredi notuna bakılıyor. Sonrasında krediye uygunluk durumu incelendikten sonra SGK’lı bir işte çalışılması ya da iş sahibi olunması şartı aranıyor. Bordro ya da vergi levhası tebliğ edildikten sonra kredi işlemlerine başlanıyor. İhtiyaç kredileri genel olarak aynı gün hesaba geçiyor.

KREDİ NOTUNUZU KORUMAYA ÇALIŞIN

Kredi notu düştükçe kredi alma ihtimaliniz azalıyor. Kredi notu 0 ile 1900 arasında değişiyor. 0-699 çok riskli, 700-1099 orta riskli, 1100-1499 az riskli, 1500-1699 iyi, 1700-1900 arası ise çok iyi olarak nitelendiriliyor.

KREDİ NOTUNU NELER ETKİLİYOR?

Kredi ödeme ve kredi kartı ödeme alışkanlıkları, yüzde 35 gibi bir oranı kapsıyor. Dolayısıyla geçmiş ödemeler en önemli kriterlerden biri oluyor.

Hesap durumu ve borç durumu da aynı şekilde yüzde 35 oranında etkilidir. Bu ölçütte borcu biten krediler, teminatlı ya da teminatsız borç bakiyeleri ile limitler dikkate alınır.

Yakın zamanda yapılan kredi başvuruları, ödeme performansı belli olmamakla birlikte yüzde 11 oranında genel notunuzu etkiler.

Kredi kullanım yoğunluğunun ise yüzde 10 oranında etkisi var. Bu nedenle önceden kredi kullanıp düzenli ödeme yapmışsanız, hiç kredi kullanmayan kişilere göre daha yüksek bir puana sahip olabilirsiniz.

Diğer bazı ölçütler de KKB notunun yüzde 9’luk bölümünü oluşturuyor.