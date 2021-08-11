Eren Bülbül Şehadet yıl dönümünde dualarla anılıyor. Yurdun dört bir köşesinde Eren Bülbül’ü hiç tanımasa bile bugün milyonlarca kişi Eren Bülbül’ün adını zikrediyor ve “İyi ki varsın Eren” diyor. Eren Bülbül’ün ölüm yıldönümünde bir kere daha paylaşmak üzere en duygusal Eren Bülbül mesajları ve resimlerini bir araya getirdik… İyi ki varsın Eren!

EN DUYGUSAL EREN BÜLBÜL MESAJLARI VE RESİMLERİ

* Bayrağa can v"EREN"ler... İyi ki varsınız

* Tarih 24 Haziran 2017. Şehit Eren Bülbül bundan tam dört yıl önce Facebook hesabına, “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” diye yazmıştı... Bugün sesimiz çıktığı kadar bağırıyoruz: "#iyikivarsınEren!"

* Gök gözlü çocuk, iyi ki varsın.. Eren Bülbül

* 24 Haziran'da 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın' paylaşımı yapmıştı Şehit Eren Bülbül. Unutmadık seni... Eren iyi ki varsın...

* Türk Milletinin gözbebeği Eren Bülbül...4 yıl önce bugün "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" diye yazmıştı! Ne seni unuturuz, ne de o kocaman yüreğini... Ruhun şad olsun yiğidim!

* Bu aziz memlekette kahraman bitmez. Şehit Eren Bülbül kardeşim sen toprağa değil, kalbimize gömüldün. İyi ki varsın Eren.

* Karadeniz’in aslanı, ülkeme ad olmuş evlât; Eren Bülbül Ömrün tüm yiğitlerde can bulacak inşallah Maçka'nın delikanlı vatan sevdalısı... Ruhun şâd olsun. Eren İyi ki Varsın

* Erenler çok cesur olur, iyi ki varsın Eren.

* Ey cennet yurdunun en taze gülü... Yedi kat göklere Eren Bülbül'ü... Çınlasın gökyüzü, Karadeniz ağlasın, Yıldızsın, aysın, EREN İYİ Kİ VARSIN...