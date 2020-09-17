En erken hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Erken hamilelik beliritileri nelerdir? Sorularını anlamanın en önemli yolu ilk önce kan testi yaptırmaktan geçer. Ancak kan testi yaptırmadıysanız erken hamilelik beliritilerini vücudunuzun vermiş olduğu birtakım belirtilerden anlayabilirsiniz. En erken hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Erken hamilelik belirtileri nelerdir? Sorularının cevapları haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

En erken hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar?

Her kadın farklıdır. Hamilelik belirti ve deneyimleri de öyle. Her kadın bir hamilelikten diğerine aynı semptomlara sahip değildir.

Ayrıca, hamileliğin erken belirtileri genellikle adetin hemen öncesinde ve sırasında yaşayabileceğiniz semptomları taklit ettiğinden, hamile olduğunuzu fark etmeyebilirsiniz.

Aşağıda, gebeliğin en yaygın erken semptomlarından bazılarının açıklaması yer almaktadır. Bu semptomların hamile olmanın yanı sıra başka şeylerden de kaynaklanabileceğini bilmelisiniz. Bu nedenle, bu semptomlardan bazılarını fark etmeniz, mutlaka hamile olduğunuz anlamına gelmez. Emin olmanın tek yolu hamilelik testi yapmaktır.

Lekelenme ve kramp

Hamile kaldıktan sonra döllenmiş yumurta kendini rahim duvarına tutturur. Bu, hamileliğin en erken belirtilerinden birine neden olabilir. Lekelenme ve bazen de kramplara sebebiyet verebilir.

Buna implantasyon kanaması da denir. Yumurta döllendikten altı ila 12 gün sonra herhangi bir yerde ortaya çıkar.

Kanamanın yanı sıra vajinadan beyaz, süt gibi bir akıntı fark edilebilir. Bu, neredeyse gebe kaldıktan hemen sonra başlayan vajina duvarlarının kalınlaşmasıyla ilgilidir. Astar hücrelerinin çok büyümesine vajina boşaltımına sebep olur.

Hamilelik boyunca devam edebilen bu akıntı genellikle zararsızdır ve tedavi gerektirmez. Ancak akıntıyla ilgili kötü bir koku veya yanma ve kaşıntı hissi varsa, doktorunuza söyleyin, böylece maya veya bakteri enfeksiyonunuz olup olmadığını kontrol edebilirler.





Göğüs Değişiklikleri

Göğüs değişiklikleri, gebeliğin çok erken bir başka belirtisidir. Bir kadının hormon seviyeleri, gebe kaldıktan sonra hızla değişir. Değişiklikler nedeniyle göğüsleri bir veya iki hafta sonra şişebilir, ağırabilir veya karıncalanma olabilir. Areola adı verilen meme uçlarının etrafındaki alan da kararabilir.

Yorgunluk

Hamilelikte erken yaşlarda çok yorgun hissetmek normaldir.

Bir kadın, hamile kaldıktan bir hafta sonra alışılmadık şekilde yorgun hissetmeye başlayabilir.

Bu durumun nedeni ise genellikle progesteron adı verilen yüksek bir hormon seviyesiyle ilişkilidir.

Sabah bulantısı , gebeliğin en önemli belirtisidir. Ancak her hamile kadın bunu anlamaz.

Sabah bulantısının kesin nedeni bilinmemekle birlikte hamilelik hormonları muhtemelen bu belirtiye katkıda bulunur. Hamilelik sırasında mide bulantısı günün herhangi bir saatinde veya en sık sabahları ortaya çıkabilir.

Kaçırılan adet dönemi

Hamileliğin en belirgin erken belirtisi ve çoğu kadını hamilelik testi yaptırmaya yönlendiren geciken adet dönemidir. Kadınlar hamileliklerinin başında kanama yaşadıkları için adet gördüklerini düşünebilirler. Kanama az olduğunda normaldir ancak şiddeti artarsa doktora başvurulması gerekir.

Erken hamilelik belirtileri nelerdir?

Hamilelik, hormonal dengenizde değişikliklere neden olur. Ve bu, aşağıdakileri içeren başka semptomlara neden olabilir:

• Sık idrara çıkma:

Çoğu kadın için bu, gebe kaldıktan sonraki altıncı veya sekizinci hafta civarında başlar. Buna idrar yolu enfeksiyonu , diyabet neden olabilir, ancak hamileyseniz, büyük olasılıkla hormonal seviyelerden kaynaklanmaktadır.

• Kabızlık :

Hamilelik sırasında, progesteron hormonunun daha yüksek seviyelerisizi kabız hale getirebilir. Progesteron, yiyeceklerin bağırsaklarınızdan daha yavaş geçmesine neden olur. Sorunu hafifletmek için bol su için, egzersiz yapın ve bol miktarda yüksek lifli yiyecekler yiyin.

• Ruh hali:

Bunlar özellikle ilk üç aylık dönemde yaygındır . Bunlar aynı zamanda hormonlardaki değişikliklerle de ilgilidir.

Hamile bir kadın tüm bu semptomlara sahip olabilir veya belki sadece bir veya ikisine sahip olabilir. Bu semptomlardan herhangi biri can sıkıcı hale gelirse, bunları doktorunuzla paylaşmanız daha doğru olacaktır.







