En etkileyici kış rotaları

Kapadokya, Uludağ, Yedigöller, Abant, Kaz Dağları en bilinenleri. Cumartesi Postası Jürisi manzarası ile baş döndüren, unutulmaz bir tatil sırasında Instagram’ınızı şenlendirecek fotoğraflar çekebileceğiniz kış rotalarını belirledi.

Doğu Ekspresi - Çıldır Gölü / Kars

Seyahat ederken hem muhteşem manzaraları izleyebilir hem de bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. donmuş çıldır gölü’nü, Katerina Sarayı’nı, ani Harabeleri’ni görün.

Borçka Karagöl - Artvin

Ziyaretçilerine dört mevsim farklı güzellikler sunan Karagöl, tabiat ananın insana sunduğu gerçek bir yeryüzü cenneti. beyaza bürünmüş tarihi kilisesi, köprüleri, yüksek dağları, krater gölleri, yaylaları ve ormanların arasında adeta mavi bir boncuk gibi parıldıyor.

BONUS

Cumalıkızık - Bursa

700 yıllık çok şirin gerçek bir Türk köyü. Uzun yıllar geçmesine rağmen köy de evleri de tarihi dokusunu hiç kaybetmemiş. 270 evden oluşan köyde yaşamış halkın kullandığı eşyalar Etnografya Müzesi’nde sergileniyor. Kadınların köy evlerinde hazırladığı gözlemeler, reçeller, enfes peynirleri, tereyağı ve taptaze yeşilliklerle hazırlanan kahvaltı masasında ziyafet çekin.

Nallıhan Kuş Cenneti - Ankara

Gürültü kirliliğinden ve kalabalıktan kaçmak, kuş sesleri, doğa ile baş başa kalmak, gökyüzünde kuşların kanat çarpmasını izlemek istiyorsanız kuş cennetine doğru yola çıkmanın tam zamanı. Doğan, Mısır akbabası, kaşıkçı, yeşilbaş, karabatak, kıl kuyruk, kaz ve su tavuğu görebileceğiniz kuşlardan bazıları.

Aladağ Gölü - Bolu

Sarıalan ve Demirciler Yaylası’ndan girilen Aladağ Gölü, kış aylarında beyaz kar örtüsü altında daha da büyüleyici oluyor. Dev Göknar ağaçları ile çevrili gölden, derin ormanlara yürüyebilir, Karapınar, Karaağaç, Bıyıklar Yaylası’nda kamp kurabilir, rüya gibi fotoğraflar çekebilirsiniz.

Eskişehir

Modern şehircilik anlayışı ile ödüller alan ve Avrupa şehirlerini aratmayan Eskişehir, beyaz kar örtüsüyle kaplanınca bambaşka bir şehir oluyor. İster Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapın, ister Odun Pazarı’nda Osmanlı havasını soluyun. Eti Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ederek Anadolu uygarlıklarını tanıyın. Meşhur çiğ böreğini yemeyi aman unutmayın.

Mardin

Yedi bin yıllık geçmişiyle pek çok kültüre ev sahipliği yapan Mardin, tarihi eserleriyle bir açık hava müzesi görünümünde. Yöresel yemekleriyle de nam salan şehre kar yağınca, ışıklandırılmış tarihi evleri, camileri, ve kiliseleri kartpostalları aratmayacak manzaralar oluşturuyor.

Meke Gölü - Konya

Konya’daki Meke gölü nazar boncuğuna benzediği için ‘dünyanın nazar boncuğu’ diye anılıyor. Kar yağışı sonrası ortaya çıkan muhteşem görüntüler, özellikle fotoğraf tutkunlarının büyük ilgisini çekiyor.

Tahtalı Dağı - Antalya

Olimpos Milli Parkı dahilinde bulunan dağ, çevresi ve zirvesiyle Antalya’nın en güzel doğal alanlarından biri. Side, Finike, Serik, Manavgat’a kadar uzanan sahil şeridinin geniş panoramasıyla görkemli Akdeniz manzarası sizi bekliyor.

Nemrut Krater Gölü - Bitlis

Dünyanın ikinci, türkiye’nin en büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan göl, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. 2 bin 800 rakımda sıcak ve soğuk göller, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ile keşfedilmeyi bekliyor.

Zigana - Gümüşhane

Trabzon ile Gümüşhane arasında bulunan Zigana geçidi kışın gidilebilecek en farklı tatil yerlerinden biri. Yılın beş ayı karla kaplı olan tatil yerinde panoramik görüntüler yakalayabilirsiniz. Konaklamak için birçok tesis var.

Küre Dağları - Kastamonu

Kastamonu ve Bartın il sınırlarında yer alan Valla Kanyonu, İlgarini Mağarası gibi jeolojik oluşumlar ve ilıca Şelalesi bir doğa harikası. Aynı zamanda ekoturizm açısından önemli bir yer. Her an ayı, geyik ve kurt görebilirsiniz.

Sagalassos Antik Kent - Burdur

İçinde barındırdığı hamam, tiyatro, kütüphane, konut, meclis binası ve yüzlerce yıldır akan çeşmesiyle dikkat çeken Sagalassos, Roma’nın beş önemli seramik üretim merkezinden biri. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor.

HAZIRLAYAN: Bekir Saçar



