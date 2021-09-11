En genç dünya yıldızları

İngiliz Emma Raducanu ve Kanadalı Leylah Fernandez, tenisin en parlak ve genç iki yıldızı. 18 ve 19 yaşındaki iki genç sporcu, bu gece hayatlarının dönüm noktası olan bir maça çıkıyor. ABD Açık Turnuvası’nda karşı karşıya geliyorlar. 1999’daki Serena Williams (17) ve Martina Hingis (18) maçından beri en genç final olacak. Oysa Raducanu, iki ay önce 361’inci sırada tamamladığı Wimbledon’dan gözyaşlarıyla ayrılmıştı.

1.25 MİLYON DOLAR

Raducanu, ayrıca 53 yıl sonra ABD Açık finaline çıkan ilk İngiliz kadın tenisçi oldu. Rakiplerini bir bir eleyen Fernandez de son şampiyon Naomi Osaka’yı bile yendi. Dünya sıralamasında Raducanu 150’nci, Fernandez 73’üncü sırada. 53 yıldır seribaşı olmayan iki tenisçi olarak şampiyoluk maçı oynayacaklar. Yenilseler de 1.25 milyon doları garantilediler. Her iki sporcunun başarısında da ortak yönler var. İşte finale çıkan yıldızların hikayesi...

ÇIKMAZ SOKAK ŞANSI

Raducanu, Çinli anne Renee ve Rumen baba Ian’ın kızı olarak Kanada’da doğdu, iki yaşındayken İngiltere’ye taşındılar. Çekingen bir kız çocuğu olan Raducanu’nun babası ona her sporu denetti. Tenisi çok seven Raducanu, ilk kez raketi 5 yaşında eline aldı. Raducanu, pandemide de antrenman yapabilen şanslı tenisçilerdendi. Çünkü çıkmaz sokakta oturduğu için babasıyla topları yollara kaçmadan çalışabildi.

Komşularının tezahüratlarından güç buldu. Bu gece tüm mahalleli bir arada onu izleyecek. Raducanu’nun arkasında sosyal medyada oluşturduğu dev bir hayran kitlesi var. Sponsorluk anlaşmaları ile kazancını 138 milyon dolara çıkarması mümkün.

ANTRENÖRÜ BABASI

Leylah Fernandez de Ekvadorlu baba ve Filipinli bir annenin kızı olarak Kanada’da doğdu. Teniste başarılı olan Fernandez’e okulu yedi yaşındayken sporu bırakıp derslerine odaklanmasını söyledi. Bunun üzerine dümene babası geçti. Futbolcu geçmişi olan baba Jorge, kızının antrenörü oldu.

Fernandez’in başarısı katlanınca ailesi 12 yaşındayken onun için ABD’ye taşındı. Solak olan Fernandez’in babası başından bu yana antrenörlüğünü sürdürüyor. 19 yaşına bu ay basan Fernandez, şampiyon olursa 2.5 milyon dolar kazanacak.