En güçlü Ford Transit yollara çıktı

Ford, ticari araç ailesinin üyesi Transit’in daha fazla yükleme kapasitesi sunan, yeni 5 tonluk ‘van’ ve ‘kamyonet’ versiyonlarını yollara çıkarıyor. Ticari hayatın zorlu, pratiklik gerektiren şartlarına göre tasarlanan, Transit’in yeni van ve kamyonet versiyonları ağır ticari emisyon(HDT) normlarına uygun Ford’un 170 PS 2.0 litre EcoBlue dizel motoruna sahip. Ayrıca, filo çözümleri için, isteğe bağlı olarak sınıfının lideri 10 ileri vitesli otomatik şanzıman seçeneğiyle de tercih edilebiliyor. 300 kg ek taşıma kapasitesi, özellikle belediye hizmetleri ve inşaat gibi alanlarda çalışan ağır ticari araç operatörlerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

'VAN' VE KAMYONET VERSİYONLARI

Ford, Transit’in yeni versiyonları ile daha yüksek taşıma kapasitesine sahip ticari araç arayan müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi planlıyor. 5 tonluk Transit’in van versiyonu Ford’un yüksek tavanlı “Jumbo” van versiyonu olarak maksimum 2.422 kg’a kadar net yük taşıma kapasitesi, 15,1 metreküp yük hacmi ve beş Euro palet kargo taşıyacak kadar yük alanına sahip. Takviyeli yan gövde, daha ağır yükler taşınırken dayanıklılığı destekliyor. Mevcut modelden yeni versiyona aktarılan düz yükleme alanı, bağlama noktaları, arka tampona entegre basamak ile 4.217 mm yükleme uzunluğu sağlıyor. Böylece boru veya panel gibi standart uzunluktaki ürünleri de yüklemeyi ve taşımayı kolaylaştırıyor.

ÇOK SEÇENEKLİ ARAÇ

Ford’un 5 tonluk Transit Kamyoneti ise müşterilere üç dingil mesafesi, dört şasi uzunluğu veya sürücü dahil yedi kişiye kadar koltuk içeren çift kabin gibi özellikler arasından gereksinimlerine en uygun olanları seçebilme imkânı sunuyor. 5 tonluk Transit kamyonetin ‘çift kabin’ versiyonu, kasasız olarak, 2.690 kg’a kadar maksimum yük taşıma kapasitesine sahip. ‘Tek kabin’ versiyonu ise, filo çözümleri dahilinde isteğe bağlı sunuluyor. Transit kamyonet ayrıca, damperli, yandan yüklemeli, üstten erişimli veya araç taşıyıcı gibi açık gövde dönüşümleri için ideal bir seçenek oluyor.

AĞIR İŞLER İÇİN GÜÇ ARTIŞI

Ford’un bugüne kadarki en yetenekli olarak nitelenen Transit versiyonları önemli mekanik yenilikleri de içeriyor. Tüm 5 tonluk Transit versiyonlar, arka tekerden çekişözelliğiyle tam yüklü haldeyken optimum yol tutuşa sahip olmanın yanı sıra Ford’un Euro 6 güç aktarma organlarıyla donatılmış oldukları için optimum dayanıklılık, performans ve yakıt verimliliği sunmayı hedefliyor. 170 PS 2.0 litre EcoBlue dizel motor, 390 Nm’ye kadar tork üreterek en ağır yüklerin taşınmasını kolaylaştırıyor. ‘Elektrik Destekli Direksiyon’ tüm 5 tonluk Transit’lerde standart donanım olarak sunuluyor. Yeni 5 tonluk Transit araçlar, altı vitesli manuel şanzıman ya da filo çözümleri için isteğe bağlı olarak, Ford’un sınıfının lideri 10 vitesli otomatik şanzımanı ile de tercih edilebiliyor.

5 tonluk Transit’in artırılmış yük taşıma kapasitesi, geliştirilen mekanik özelliklerin daha kabiliyetli olmasını sağlayan bakım ve işletim kolaylığına sahip. Daha gelişmiş tekerlek göbeği tertibatları, tekerler ve daha geniş 205 mm arka lastiklerin yanı sıra arka aksta daha gelişmiş frenler içeren şasi, ağır yüklerin kolayca taşınmasını sağlıyor. Vanlar ayrıca daha ağır kargoları desteklemek için takviyeli üst gövde yapılarından ve diğer donanımlardan da yararlanıyor. Tüm bunlara ek olarak, Kuzey Amerika’da satılan Transit modellerinde sağlamlığı ve dayanıklılığı ile kendini kanıtlayan 3.500 kg kapasiteli arka aks, yeni 5 tonluk Transit’le ilk defa Türkiye’ye geliyor.

SÜRÜŞ KONFORU

Yeni 5 tonluk Transit araçlar, 2019 yılının sonlarında Transit ailesine eklenen iç tasarım özellikleri, ileri güvenlik ve sürücü destek teknolojilerini de içeriyor. Bunlar arasında Ford’un SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi ile Şerit Takip Sistemi, Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı gibi teknolojileri etkinleştiren Elektronik Kontrollü Direksiyon yer alıyor.

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