Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıktığı 19 Mayıs tarihi her yıl coşku ile kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı yaklaşırken öğrenciler ise Türkiye’nin bu en önemli gününde şiir arayışına girdiler. İşte en güzel 19 Mayıs şiirleri..

RENKLERDE 19 MAYIS

Ak 19 Mayıs ak

Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.

Al 19 Mayıs al

Sivas'ta Mustafa Kemal...

Yeşil 19 Mayıs yeşil

Çimenlerde çocuklar oynaşır.

Mavi 19 Mayıs mavi

Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.

Mor 19 Mayıs mor

Sonrasını anlatmak zor.

Sarı 19 Mayıs sarı

10 Kasım'da bayraklar yarı.

Ak 19 Mayıs ak

Atatürk vatan, Atatürk bayrak.

Pembe 19 Mayıs pembe,

Atatürk aklım sende.

-Uğur YİYİT

MUSTAFA KEMAL

Atatürk bir güneş gibi,

Doğmuş 19 Mayıs’ta,

Davul, zurna bir düğün,

Başlamış bütün yurtta.





Bir kurtuluş ateşi,

Yakılırken Samsun’da,

Vazgeçilmezdi artık,

Ölüm de olsa sonunda!





Yeşeren tüm umutlar,

Sonunda bahar oldu,

Bütün işgalci düşmanlar,

Vatanımızdan kovuldu.





Unutur mu? bu millet!

Önderi Mustafa Kemal’i.

Sonsuza kadar bakidir,

Ona olan sevgisi.

-BİRKAN SOYLU





BİR KURTULUŞ DESTANI

Osmanlıydı bir zaman tarihler yazan,

Dört bir yana kök salmış, kükreyen aslan.

Asırlarca yaşadı, nesil geçti aradan,

Zayıfladı kuvvetçe, dediler "hasta adam".

Asiler çıktı, Osmanlıya başkaldıranlar,

Fitneyle parçaladı hain düşmanlar.

Küçüldü topraklar savaşlarda bir yandan,

Atmak istediler Türk'ü Anadolu'dan.

Bir inançla gürledi, yüce Türk milleti,

Önder seçti kendine Mustafa Kemal'i.

Millet birlik oldu, koştu düşman üstüne,

Nice canlar verildi, Maraş, Urfa, Antep'te.

Cephelerde Mehmetçiğin Allah sedası,

Temizlendi düşmandan güney, doğu, batısı.

Ay ve yıldız dalgalandı akan kanlar üstüne,

Ve ölümsüz marşımız doğdu Mehmet Âkif'le.

Büyük harpler yaşadı bu vatan, bu topraklar,

Yine de bir nebze susmadı gök kubbede ezanlar.

Büyük Ata önder oldu, açtı Millet Meclisi,

Daha sonra kuruldu Milletin İradesi.

Binlerce şehidiyle aldı, Türk milleti vatanı,

Tarihe şerefiyle yazıldı, bu "Kurtuluş Destanı".

Bu "Kurtuluş Destanı"dır kuşak boyu sürecek,

İlelebet, yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecek

-Erdoğan GÜNEŞ

19 MAYIS 1919

19 Mayıs,

Türk’ün temel taşıdır,

Onun ardından gelen

Kurtuluş Savaşı’dır.





İşte Türk gençliğine,

Sağlam temeldir, diye,

Türk’ün bu şanlı günü

Bırakıldı hediye.





Dünya 19 Mayıs

Bir kurtuluş düğünü.

Bugün 19 Mayıs

Gençlik ve Spor günü.

-R. Gökalp ARKIN





HER ZAMAN İÇİMİZDE

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.





Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.





Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.





Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri...

Fahrünnisa ELMALI