En güzel anlamlı sözler 2021

Sevdiğiniz kişi heyecanlandıracak güzel anlamlı sözler için haberimize bir göz atın.

Güzel anlamlı sözler

Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana. Hz. Mevlana

Ben seni susayacak kadar, ben sana susayacak kadar, ben seni beni susturacak kadar sevdim

Yanında olduğum zaman değerimi bilmezsen, değerimi bildiğin gün beni yanında bulamazsın. N. Fazıl Kısakürek

Benimle ömür geçer mi ki dedim. "Senle geçirmeye ömür yeter mi?" dedi. İşte buna bir ömür yetti. Özdemir Asaf

Bir DUA’mız var bir de duyanımız… Gerisi çok da mühim değil!

İnsan hep bilmediğinden değil. Bazen bilmediğinden susar. Edep bilir susar, sabır bilir susar ve Saygı bilir susar.

Dürüst olmaktan korkma, kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur.

İnsanı farklı yapan, affettikleri, güçlü yapan sabrettikleri, kendisi yapan ise vazgeçtikleridir.

İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. Peyami Safa

Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım.

İyi şeyler inandığında, daha iyi şeyler sabrettiğinde ve en iyi şeyler ise hiç vazgeçmediğinde gelir. La Edri

Hayat çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar sonra dersi verir.

Her kalp, kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir. Abdülkadir Geylani

Yorma kendini... Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin.

Pişman değilim. Sadece dön bak arkana... Ne için nelerden vazgeçtin. Neler dururken neyi seçtin. Nazım Hikmet

Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş.

Yanlış bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda; tek başına yürü.

Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

Bir kuş bile nasibi kadar kanat çırpar gökyüzünde.

Bugünün güzel zamanları, yarının üzücü düşünceleridir.

Çıplaktı sevgili ve bildiğinden gönlümü okşadığını, yalnız çın çın öten takılarını bırakmıştı üstünde.

Gözlerim kapalı, bir sonbahar akşamında. Sıcak göğsünün kokusunu içime çeker dalarım, gözlerimden mesut kıyılar geçer. Hep aynı günün ateşi vurur sularına...

Senin için ölünür ama ben senin için yaşamayacağım.

Sevgi... Allah tarafından insana verilen büyük bir nimettir. Kiminin elinde heba, kiminin elinde vefa olur.

Hakkını helal et dememe bakma sen... Hayatını haram edene hak helal edilir mi hiç.

Uzağımda ama her gece kalbimde uyuyor.

Hiç bilmediğim "O" kokunu çok özlüyorum.

Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir.

Gönül insanın kıblesidir. Ne olur kırmayın.

Sus! Zira susmakta binlerce dil, binlerce beyan vardır. Mevlana

Geldiğin yeri unutmuşsun ama gideceğin yer sana bunu hatırlatacak.

Hırs başarısızlığın son sığınağıdır.

Sevgiyi kalbinde tut. Onsuz bir hayat, çiçekler öldüğünde güneşsiz bir bahçe gibidir.

Hatırlama, Gönül Dağı’ndaki “Gül” kadar güzel ise “Unutulmak” Hüzün Dağı’ndaki diken kadar acıdır.

Manzaraya talipsen, yokuşunda yorulmayı göze alacaksın.

Her şey göründüğü gibi olsaydı, eline aldığın deniz suyu mavi olurdur.

Seni hayallerine ulaştıracak en önemli şey, cesaretindir.

Yarın öleceğimizi bilsek, tüm kırgınlıkları unuturuz; ama biz sonsuza kadar yaşayacakmış gibi kırıcı ve gururluyuz.

Umudunu yitirme şu hayatta bir şeyin bitişi, her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur.

Fırtınanın gücü ne olursa olsun, martı sevdiği denizden asla vazgeçmez.

Aşkın tersi nefret değil, ilgisizlik. Sanatın tersi çirkinlik değil, ilgisizlik. İnancın tersi sapkınlık değil, ilgisizlik. Ve hayatın tersi ölüm değil, kayıtsızlıktır.

Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Kimse benim için yapamaz.

Hayat gerçekten çok basit ama biz hayatı karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz.

Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin o nehir asla durmaz.

Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük kendi gelir.

Aşk çok kısa ama unutması çok zor.

İlk görüşte de son görüşte de hep aşık kalacağım sana…

Hayattaki en büyük zafer benim için hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.

Önce üzüntüyü kabul etmelisin. Kaybetmeden kazanmanın ne olduğunu o zaman anlayacaksın.

Yatağımız olacak ,hafif kokuyla dolu. Divanımız olacak ,bir mezar gibi derin; bizim için açılmış, en güzel iklimlerin o garip çiçekleri süsleyecek konsolu.

Sarılı gür saçlara dolu bir büyük masa, saklamaz daha çok sır üzüntülü kafamdan, bu bir ehram, bir mahzen, öylesine kocaman.

Yavrum, sevgilim, sen tadını bir bilsen orada yaşamanın birlikte! Keyfince sevmenin ölünceye değin o sana benzeyen ülkede!

Kalbim bir kuş gibi, hür ve şen şatır. Uçuyordu kanatlar gergin; halatlar gergin ve gemi kayıyordu, ışık saçan güneşin sarhoş ettiği melek, sularda ağır ağır.

Bırak da uzun, uzun, uzun zaman içime çekeyim saçlarının kokusunu, bir kaynağın sularına yüzünü daldıran bir susuz adam gibi yüzümü daldırayım içlerine, kokulu bir mendil gibi elimle sallayayım onları, sallayayım da anılar silkelensin havada.

"Bana baktın gözlerinle ıssız ufka dek. Anılardan yıkanmış gözlerinle, bana baktın saf unutuş olan gözlerinle. Bana baktın üzerinden belleğin, başıboş nakaratlar üzerinden, solmuş güller üzerinden…"

"Bir kıvrımıdır giysinin bana yaşamaktan kalan, başka şeyin yeri olmadı seni buluyorum en sonunda ben…"

"Sil baştan yaşama şansım olsaydı eğer, oturup saymazdım eski yanlışlarımı. Kusursuz olmaya çalışmaz, rahat bırakırdım yüreğimi. Neşeli olurdum, geçmişte olmadığım kadar ve elbette çok daha coşkulu olurdu sevdalarım, içine de yeterince ciddiyet katardım."

"Sanki ellerindeymiş gibi mutluluğun ve hüzün dolu belirsiz bir yarının anahtarları. Hem sevmiyorum, hem de sevmiyorum seni. Sevgimin iki canı var seni sevmeye. Bu yüzden sevmezken seviyorum seni ve bu yüzden severken seviyorum seni."

"Gözlerinde iki çılgın ağaç gördüm, gülüşten, esintiden, altından iki ağaç. Kımıldanıp duruyorlardı, istemedim. Sana hiçbir şey söylemek istemedim."

"Gün sonu sen sevinçle dönersin ya evine, yıkanır arınır çıkarsın ya banyodan, ben de aynı sevinçle dönerim sana; sana doğru koşarım evime döner gibi…"

"Herkesi sev, birilerine güven, kimseye yanlış yapma"

"Sebeplerimi hatırlamadan sonuçlarını hatırlamak epey zor." Friedrich Nietz

"Dağınık bir masa dağınık bir zihnin işaretidir diyorlar. Peki o zaman boş masa neyi işareti." Laurence J. Pete

"İnsan, aslında ne olduğunu reddeden tek varlıktır." Albur Camu

İki şey sonsuzdur. Evren ve insanın aptallığı. Ve bilin ki ben evrenden emin değilim

“Hayatınızı kucaklayın, nimetlerinizi sayın ve sahip olmadığınız şeyler hakkında şikayet etmeyin.” Joyce Meyer

“Biz, aradığımız şeyiz. O, her zaman orada ve eğer ona vakit ayırırsak kendisini bize bilinir kılar.” Thomas Merton

“Unutma, sabır sadece bekleme becerisi değildir, beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir.” Joyce Meyer

“En küçük inanç tohumu, mutluluğun en büyük meyvesinden daha iyidir.” Henry David Thorea

Hayatta sadece bir kere aşık olduğumuzu söylerler ama bu doğru olamaz. Sana her baktığımda, yeniden aşık oluyorum

Sen birazcık huzur aradığımda gitmekten en çok hoşlandığım yersin

“Gerçek benliğimizin en derin kapasitelerini yerine getirmemizi sağlayan seçimleri yapmalıyız.” Thomas Merton

“Olmak istediğim yerde olmayabilirim; ama Tanrı’ya şükür, eskiden olduğum yerde değilim.” Joyce Meyer

“Yalnız kalma özgürlüğü sarhoş edicidir.” Kangala Ranaut

“İki tür fakir insan vardır. Birlikte fakir olanlar ve yalnız fakir olanlar. Birincisi gerçek fakir diğerleri ise şanssız insanlardır.” Jean - Paul Sartre

“Değişim ebedi, ölümsüzlük kalıcıdır.” Arthur Schopenhauer

“Yalnızsın, eğer kendin için orada değilsen.” Phil McGraw

“İnanç, parçalanmış bir dünyanın ışığa çıkacağı güçtür.” Helen Keller

“Bilgide, inanmak isteyenler için yeterli ışık, kör olmak isteyenler için yeterli gölge vardır.” Blaise Pascal

Birileri tarafından derinden sevilmek size güç verirken, birisini derinden sevmek size cesaret verir.

Duygu ile boyanmış her portre bakıcının değil, sanatçının portresidir. Oscar Wilde

Ölüm hayattaki en büyük kayıp değildir. En büyük kayıp, biz yaşarken içimizde ölen şeydir.

Mükemmel olmadığımı biliyorum ve mükemmel olmak için yaşayamam. Parmaklarınızla beni göstermeye başlamadan önce ellerinizin temiz olduğundan emin olun! ” - Bob Marley

“Hayat bir kitap ve henüz okumadığım binlerce sayfa var.”

"Yarın ölecekmişsin gibi yaşa. Sonsuza dek yaşayacakmış gibi öğren. ” - Mahatma Gandhi

“Mutluluğun nelerden oluştuğunu aramaya devam ederseniz asla mutlu olmayacaksınız. Hayatın anlamını arıyorsanız, asla yaşamayacaksınız. ” - Albert Camus

“Bir insanın bu dünyada gerçekten mutlu olması için sadece üç şeye ihtiyacı olduğunu söylerler: sevecek biri, yapacak bir şeyler ve umut edecek bir şeyler.” - Tom Bodett

“Ortada ikimize ait bir hikaye var ve bu hikayede ben şairim sen şiirsin.”

“Dün gülümsüyordum, bugün gülümsüyorum ve yarın gülümseyeceğim. Basitçe çünkü hayat hiçbir şey için ağlamak için çok kısa.”

“Gerçek aşk için zaman diye bir şey yoktur. Yanlışlıkla, kalp atışıyla, tek yanıp sönen, zonklayan bir anda gerçekleşir. ”

“Tek bir istediğim var… Sonsuza dek seveceğim birine ulaşmak sadece ellerimle değil kalbimle de ona dokunmak…”

Yorgun ve bitkin haldeyim. Odanın hali perişan ben perişan. Kimse yok işime karışan.

Sevmek kadar sevilmekte bir acının yara bandıdır ama gerçekten sevmek yar değil yardan yara almaktır.

O günlerden bir rüzgar eser ümitlerin seni terk eder senden o bakışları gizler, kapkaranlık bir keder.

Hayat bir nefestir aldığın kadar, hayat bir kafestir kaldığın kadar, hayat bir hevestir daldığın kadar.

Vazgeçtim gözlerinden, vazgeçtim sözlerinden, bir ah de yeter.

Sessizce kimsesizce gönderdim dudaklarımı. Seni bağrıma değil, bağrımı ve başımı ayağının altına bastım.

Gözüm toprak olacak ama gönlüm daima aşk kokacak.

Yapılacak yığınla hata varken, biz hep aynı hatayı tekrar tekrar yaparız.

Zaman geçtikçe daha iyi anlıyorsun. Hiçbir şeyi eskisi kadar sevemediğini!

Sen beni yanlış anladın. Unutamadım değil unutmadım. Bilerek ve isteyerek!

Birçok kişinin hayali olursun gidip gerçeği olmak istersin, o da hayal olur.

Allah’ım bize halden anlayanı gönder, hal bilmezlere yetecek sözümüz kalmadı.

Üzülme, en azından herkesle hayal kuramaman gerektiğini öğrendim!

Yürüdüğün yollardan geçebilirsin bir daha fakat anılardan, Asla!

Sevmek, hesap işi değil, sevmek güvenmekti ve ait olmaktı. Eskidendi.

Senin içinde ben bitmiş olsaydım, benim içimde sen yaşıyor olmazdın.

Unutma! Senin küle çevirdiğin kalbe, bir başkası üfleyerek can verir.

Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.

Hayatın değeri, uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. Doyasıya yaşamak, yılların çokluğuna değil, sizin coşkunuza bağlıdır.

Hani derler ya “Bir konuşursam derinden, yer oynar yerinden.” Ben onlardan değilim, “Konuşursam derinden, kimse kalkamaz yerinden

Düşlerim vardı görmekten korktuğum, hislerim vardı söylemekten korktuğum, şiirlerim vardı yazmaktan korktuğum, şimdi sen varsın kaybetmekten korktuğum.

‘’Gerçeği, insanların ölçüsü ile değil; insanları gerçeğin ölçüsü ile tanı.’’ Hz.Ali (r.a)

Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yaIan söylemeye, cesaretini kullanıp dürüst olmayı bir dene.

‘’Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.’’ Necip Fazıl Kısakürek

Aşk dudaktan çıkan bir kelime değil, gözlerden akan yaştır. Maksat bir sevgili uğruna ölmek değil, uğrunda ölünecek bir sevgili bulmaktır.

‘’Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın, rehberi şeytan olmuştur.’’ Yunus Emre

‘’Yaşam, çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra ders verir.’’ Andre Gide

‘’Bir erkeğin yumruğundan daha serttir bir kadının son sözü: Çünkü biri dişlerini döker, diğeri düşlerini.’’ William Butler

Denildiği kadar okumayan bir toplum değiliz. Erkekler bildiğini okuyor, kadınlarda onların canına okuyor.

‘’Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. Paraya ihtiyaç olunca başvurulmazsa, ömür boyu sürer.’’ Mark Twain

Sen çare arıyorken o bahane arıyorsa, aranacak bir şey kalmamıştır!

Patronuma; “Yeni arabanız çok güzel.” dedim. O da bana; “Eğer kendine hedefler koyar, çok çalışır ve işini iyi yaparsan öbür sene daha iyisini alabilirim.” dedi.

Herkesin hayatta bir kez bir mucize yaşamak hakkı olduğunа inanıyorum. Bеnim payıma düşen mucize de sensin sevgilim.

Bana kimse sen gibi baktı mı bilmem, ama ben kimseye sana baktığım gibi bakmadım...!

Biz birbirimizin hayatına giremeyen, çıkmayı da beceremeyen iki kişiyiz sadece...

Aşk; tam anlamıyla seni gördüğüm anda ya da sesini duyduğumda kalp atışımın sanki yanımdan atlılar geçiyormuş gibi atmasıydı…

Okyаnuslа, gökyüzü gibiydik biz sеninlе. İkimizdе mаviydik, birliktе gibiydik. Aslındа hiç birlеşmеmiştik…

Sen benim hiç bıkmadan saatlerce seyre daldığım, tövbe tutmayan en tutkulu sevdamsın.

Birinin gözlerine bakmak, onun rüyalarına girmeyi göze almak demektir. Sevmeye kabiliyetin yoksa eğer sevmeyeceksin.

Aşk aşığı şair eder, zencir eder, katı taşı mum eder.

''Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey bu. Önce özlüyor, sonra ağlıyor, akşamları küsüyor, geceleri çok seviyorum" Özdemir Asaf

‘’Ben utangaç bir kalbi taşırım geceden. Ben sana aşık olduğumu, ölsem söyleyemem.’’ Özdemir Asaf

‘’Aşk; bir bakıma sobaya dokunmak gibidir. Bir defa yanarsın, izi kalır. Sonra bir daha dokunamazsın sadece yanına yaklaşırsın.’’ S. Akın

‘’Öyle bir zamanda gel ki, vazgeçmek mümkün olmasın.’’ Orhan Veli Kanık

Evleniriz belki bir gün, belki çocuklarımız olur. Bana benzer şair olur, sana benzer şiir olur.

Her zaman bazı insanları, bazı insanları da her zaman kandırabilirsin, ama her zaman her insanı kandıramazsın.

Cennet bize aşık bir adamla sabır verir.

Rotanızı, geçen her geminin ışığıyla değil yıldızlara göre ayarlayın.

Bazen evlenmeyi düşündüm ve sonra tekrar düşündüm.

Kalbinin kaderi senin seçimin ve başkasının oy kullanmaması

Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans et, asla kırılmayacaksın gibi sev, dinleyen kimse yokmuş gibi söyle ve yeryüzündeki cennet gibi yaşa…

Bir kadının güzelliği gözlerinde görülmeli, çünkü bu kalbe açılan, sevginin yaşadığı yer.

Yaşanılan çağın kendi anlamlarından oluşan bir dili vardır ki, her dil ona uymak zorundadır. Anonim

Bir insan hayranlık duyup sevebildiği sürece sonsuza kadar genç demektir. Pablo Casals

Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz. Özdemir Asaf

Kurnaz insanlar, okumayı küçümserler, basit insanlar ona hayran olurlar, akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar. Francis Bacon

Başarı istediğini elde etmek, mutluluk ise elde ettiğini sevmektir. Anonim

Kağıda dokunan kalem, kibritten daha çok yangın çıkarır. S. Fobes

Mutluluk, elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır. B. Goddar

Karşılaştığım herkes en az bir konuda benden daha yetenekli, öyle ki her insandan öğreneceğim bir şey var. Anonim

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır. Mevlana

Eğitimin kökleri acı fakat meyveleri tatlıdır. Aristotales

Kitaplar kaybolmuş kafaların anıtlarıdır. Sir William Davenant

‘’Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yine de yaşarsın.’’ Mevlâna

‘’Yılların, bana öğrettiği şeylerden biri de bu oldu; Mutluluğu yakalamışsan, sorgulama.’’ Bukowski

‘’Kaplumbağaya dikkat et! Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebilir.’’ James Bryant Conant

‘’İnsan beklentisi kadar mutludur. Formül: Sıfır beklenti, sonsuz mutluluk.’’ Robin Sharma

Birini çok sevdiğinizde, o size bin kere de yalan söylese, yine herkesten çok ona inanmak istersiniz.

‘’Kaybettiğimiz şeyler eninde sonunda bize geri döner. Bazen umduğumuz gibi olmasa da…’’ Harry Potter

‘’Ailesiyle vakit geçirmeyen bir erkek, asla gerçek bir erkek olamaz.’’ Don Vito Corleone

‘’Beni öldürmeyen her şey beni güçlendirir.’’ Friedrich Nietzsche

‘’Hayat avucundaki su gibidir; sen tutmaya çalıştıkça o akıp gider.’’ Mevlana

‘’Ölümün bizi nerede beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim.’’ Michel de Montaigne

‘’Var mı Allah’tan yukarı, kabirden aşağı? Toparlan ruhum gidiyoruz sen yukarı, ben aşağı.’’ Necip Fazıl Kısakürek