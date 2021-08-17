Aşure günü hem insanlık hem de İslam dini açısından pek çok önemli hadisenin yaşandığı bir gündür. Bu özel günde inananlar, ibadet ederken, bir yandan da dualı, hadisli ve anlamlı Aşure günü mesajları ile sevdiklerine en güzel duygularını ifade ediyor…

EN GÜZEL AŞURE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Her aydan da üç gün oruç tutmak sünnet olduğu için, kişi bu aşure gününü de vesile ederek üç gün oruç tutarsa çok efdaldir. Aşure gününüz hayırlar getirsin…

Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Aşure gününüz mübarek olsun.

Allah-u Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Ya Rab! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Fakirlere yadım et, zalimlerüne fırsat verme. Bu aşure gününde günahlarımız af olsun. Aşure gününüz hayırlı olsun…

Akıllı ol ey nefsim ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah'a dön. Aşure günümüz mübarek olsun.

Aşure paylaşmaktır. Aşure gününüz kutlu olsun.

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif

Cenab-ı Allah bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Aşure Gününüz Kutlu Olsun…

Akıllı ol ey nefsim ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah'a dön. Aşure günümüz mübarek olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Tuttuğunuz oruçlar dağıttınız aşlar kabul ve Aşure gününüz hayrolsun…

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif

Şehitlerin serçeşmesi, Enbiyanın bağrı başı, Evliyanın gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir." Aşure günü kutlu olsun. Allah birliğimizi daim etsin

Allahu Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.

Aşure günü kutlu olsun. Yapan, paylaşan ve dağıtan herkesin evi, yuvası, işi-gücü bol hayırlı ve bereketli olsun

Aşure hazırlayan elleriniz dert görmesin. Güzel güzel paylaşmanızı dilerim.

"Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Hâdis-i Şerif-Et-Tergîb vet-Terhîb) Aşure gününüz mübarek olsun.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

DUALI, HADİSLİ VE ANLAMLI AŞURE GÜNÜ MESAJLARI

“Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah'ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer." (Hadis-i Şerif ) Aşure gününüz mübarek olsun.

Muharremin Onuncu gününe aşure günü denir. Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Çünkü Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler. Aşure gününüz mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Aşure gününüz mübarek olsun.

Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

“Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah' u Teâlâ o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet'te derece verir." (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn) Aşure gününüz mübarek olsun.

Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği her yıl Muharrem ayının 10. günü kutlanan aşure gününüz kutlu olsun.

Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

Aşurede içe katılan kuru üzüm, incir, nar değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

"Cenab-ı Allah bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Aşure Gününüz Kutlu Olsun...

Aşure gününde yaptığınız tüm ibadetler kabul olur inşallah Cenab-ı Allah bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın. Aşure Gününüz ve Geceniz Mübarek Olsun.

Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun.

Cenab-ı Allah bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Aşure Gününüz Kutlu Olsun…

Aşurede içe katılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

Aşure gününü de taatla geçirmek suretiyle değerlendirmek lazımdır. Yalnız bu aşure gününü bir gün önce ve bir gün sonra oruç tutmakla üç güne tamamlamak daha efdaldir. Aşure Gününüz Mübarek Olsun.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Muharrem ayı ve aşure günü size ve tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

10 Muharrem Aşure günü kutlu olsun. Kerbelada şehadete yürüyen Hz. Hüseyin'e ve Ehl-i Beyt'e selam olsun.



