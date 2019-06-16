Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu yıl bu anlamlı gün 16 Haziran Pazar Günü'ne denk geldi. Babalarına yakın olanlar güzel hediyelerle onları sevindirmek isterken uzakta olanlar ise mesaj yoluyla en güzel mesajı iletmek istiyor.

Biz de sizlere yardımcı olmak amacıyla en güzel Babalar Günü mesajlarını derledik.

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günü kutlu olsun.

Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler. Babalar günün kutlu olsun. Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin... Babalar günün kutlu olsun.

Her zaman söylemesem de biliyorum aslında babamın onu ne kadar çok sevdiğimi bildiğini. Ve ben ne kadar karışık cümleler yazsam da hepsini deşifre edebileceğini. Çünkü o benim Babam.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar günün kutlu olsun.

Üzerime sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var seni çok seviyorum...

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla... Bir günümde değil her günümdesin...

Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan Allah da senin mutluluk ışığını söndürür. Seni, seviyorum babacığım, dünyanın en iyi babasının günü kutlu olsun...

Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkek. Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Bizim bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babamızın babalar günü kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Dün, bugün ve yarın. Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizim ki bitimsiz, tanrısal bir sevgi. Babacığım babalar günün kutlu olsun.

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar günün kutlu olsun.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla… Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum. Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım. Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.