En Güzel Cadı Dizileri: 2021'de En Çok İzlenen ve Sevilen Cadı Dizileri

Supernatural

Grimm

Chilling Adventures of Sabrina

The Worst Witch

Good Witch

Sabrina - The Teenage Witch

Supernatural

Supernatural dizisinin ismi sıkça duyulmaktadır. Bu diziyi başarıya götüren ise çok iyi bir senaryoya sahip olmasıdır. Bu etkileyici hikaye uzun süren bir maceraya dönüşmüştür. İzleyiciler için en iyi cadı içerikli diziler arasında Supernatural dizisi ilk sıralarda gelmektedir.

Dizinin ana konusunda ise anneleri öldürülen bir aile yer almaktadır. Bu ailenin annesi şeytani bir varlık tarafından öldürülür. Öldürülen kişinin oğlu Sam ise abisini ve babasını bırakarak üniversiteye gider. Yıllar boyunca onlarla görüşmez ve geri dönmez. Ancak bir gün babasının kayıp olduğu haberini alınca işler değişir. Sam artık şeytani güçlerle mücadele eden bir savaşçı olmuştur.

Grimm

Grimm dizisi ilgi gören yapımlardan birisi olarak dikkat çekmiştir. Dizinin başrolünde yer alan Nick karakteri cinayet masasında yer alan bir polistir. Nick güçlü ve akıllı bir kişidir. Ancak kendisinin bile bilmediği bir özelliği vardır. Nick'in doğaüstü varlıkları görme yeteneği bulunmaktadır. Bu yeteneğini keşfettiği zaman insan görünümünde olan doğaüstü yaratıkları avlamaya başlar.

Nick'in sahip olduğu güçler geçmişten gelmektedir. Çünkü Nick, oldukça özel bir soydan gelmektedir. Bu nedenle yeteneklerini öğrendikten sonra heyecan dolu bir yola girer.

Chilling Adventures of Sabrina

Chilling Adventures of Sabrına dizisi tam anlamıyla cadı dizilerine iyi bir örnektir. Sabrina 16 yaşında olan ve dünyasını bilen bir kişidir. Yarı ölümlü yarı cadı olarak hayatını sürdürmektedir. Sabrina'nın yaşadığı kasabada birçok korkunç olay görülmeye başlar. Bu olaylar sonrasında Sabrina'nın büyük mücadelesi başlar.

Chilling Adventures of Sabrina dizisi en beğenilen cadı dizileri arasında önemli bir yerde bulunmaktadır. Dizinin içerisinde bolca aksiyon ve bilimkurgu teması bulunmaktadır.

The Worst Witch

Cadı temalı olan The Worst Witch dizisinin heyecanlı bir hikayesi bulunmaktadır. Mildred karakteri normal bir hayat sürmektedir. Ancak bir gün annesinden uzaklaşarak dağın tepesinde bulunan bir cadı okuluna gider. Bu cadı okulunda farklı yapısı ile dikkat çeken müdire Hardbroom bulunmaktadır.

Mildred gittiği cadı okulunda büyüler yapmayı öğrenmeye başlar. Ancak bu büyülerin sonucunu tahmin edemez. Sonuç olarak ise kötü bir cadıya dönüşür. Son derece heyecanlı olan bu dizi büyük bir ses getirmeyi başarmıştır.

Good Witch

Komedi ve fantastik türden bir yapım olan Good Witch dizisi sevilen bir yapım olmayı bilmiştir. Küçük bir kasabada yaşayan dul kadın şehirden gelen doktora yardımcı olmaya başlar ve misafir eder. Ancak bu ikili hiç anlaşamaz ve birçok olay meydana gelir.

Dul kadının kızı Grace ise doktorun oğlu Nick ile çok iyi anlaşır.

Grace yaşadığı bir durumdan dolayı annesinden yardım istemek zorunda kalır. Sihirli güçlere sahip olan dul kadın ve kızı macera dolu bir zaman geçirmeye başlayacaktır.

Sabrina - The Teenage Witch

Sabrina karakteri ile ilgili birçok dizi ve film yapılmıştır. Sabrina - The Teenage Witch dizisi de bu yapımlardan birisidir. İki teyzesi ile yaşamaya başlayan Sabrina teyzeleri gibi kendisinin de cadı olduğunu öğrenir. Bunun üzerine komedi ve macera dolu güzel bir hikaye başlayacaktır.



