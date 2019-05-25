En güzel destek

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bir ay önce Bingöl’de düzenlediği turnuvaya Ordu, Giresun, Kahramanmaraş ve Hakkari’den kadın futbol takımları katılmıştı. İki gün süren turnuva sırasında bazı erkekler, kadınların futbol oynamasına tepki göstermiş, kadınlara hakaret etmiş, ahlaksızlıkla suçlamışlardı. Hatta kadınların sahadan çıkartılmasını istemişlerdi.

‘ÇARŞI KADIN’ EL ATTI

Beşiktaş’ın sosyal etkinlik topluluğu ‘Çarşı Kadın’, Bingöl yıldızlar kız takımının yanı sıra turnuvaya katılan Ordu, Hakkari, Kahramanmaraş ve Giresun’daki kadın futbolculara sahip çıktı.

Kadın takımlarına spor ayakkabı, eşofman ve top gönderildi. Çarşı Kadın “Desteğimiz sürecek. Her zaman her yerde el ele olacağız. Kadın susarsa bütün toplum susar” dedi.

Turnuvada Hakkari takımı birinci olmuştu.