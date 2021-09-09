En Güzel Eski Disney Dizileri: 2021'de En Çok İzlenen ve Sevilen Eski Disney Dizileri

Jessie

İyi Şanslar Charlie

Waverly Büyücüleri

Hannah Montana

Austin ve Ally

Liv and Maddie

Jessie

Bir durum komedisi olan Jessie dizisi ilgi çekici bir konuya sahiptir. İlgi çeken bu konudan dolayı Jessie dizisi popüler bir Disney dizisi olmayı başarmıştır. İlk bölümü 2011 tarihinde yayınlanan dizi son bölümüne kadar oldukça çok sevilmiştir.

Jessie dizisinin ana karakteri dizi ile aynı ismi taşıyan Jessie'dir. Teksas'ta hayatını sürdüren Jessie iş bulmak için New York şehrine gelir. Ancak hayal ettiği işi bulamaz ve bakıcı olarak işe girer. Farklı kültürlere sahip olan 4 çocuğa bakıcılık yapacak olan Jessie'yi zor zamanlar beklemektedir.

İyi Şanslar Charlie

İlk bölümü 2010 tarihinde görücüye çıkan İyi Şanslar Charlie dizisi sevilen diziler arasında yer almıştır. Disney yapımı olan bu dizi 4 sezon boyunca büyük bir beğeni toplayarak yayın hayatına devam etmiştir.

Duncan ailesi, dördüncü çocuklarının dünyaya gelmesi ile hayatlarının değiştiğini görecekler. Teddy Duncan, Charlie için birçok tavsiye içeren ve gençlik hakkında bilgiler veren video günlüğü kaydı yapmaya başlar.

Waverly Büyücüleri

Disney dizisi olan Waverly Büyücüleri'nin ilk sezonu 2007 yılında yayınlanmıştır. Sitcom tarzında olan bu dizi geniş bir kitle tarafından izlenmiştir. 4 sezon boyunca devam eden dizide güzel oyuncu Selena Gomez'de rol almıştır.

Alex, Max ve Justin eskiden büyücü olan bir babaya sahiptirler. Kendilerinin ise birçok büyü güçleri bulunmaktadır. Bu kardeşler büyü yapmayı doğru şekilde öğrenmek ve güçlerini iyi bir şekilde uygulamak zorundadırlar. Çünkü ileride bir yarışmaya girmeleri gerecektir. Bu yarışmayı kazanan kişi aralarında en güçlü olan kişi olacaktır. Böylelikle güçlü olan kişi büyüdüğü zamanda büyü yapabilecektir.

Hannah Montana

Hannah Montana dizisi eski Disney dizilerinden birisidir. Dizinin ilk sezonu 2010 tarihinde izleyici karşısına çıkmıştır. Konusu ve başarılı oyunculukları ile büyük bir kitleye hitap eden dizide Miley Stewart karakteri konu edinilmiştir.

Miley normalde sıradan bir hayat süren 16 yaşında genç kızdır. Ancak bu kızın ikinci bir hayatı daha bulunmaktadır. Yaşadığı ikinci hayatta pop yıldızı olan Miley, bu durumu arkadaşlarından saklamaktadır. Miley'in ikinci hayatındaki ismi ise Hannah Montana'dır.

Austin ve Ally

Eski bir Disney yapımı olan Austin ve Ally dizisi durum komedisi olarak izleyici karşısına çıkmıştır. Austin ve Ally sahnelerde boy gösteren iki kişidir. Austin sahne önünde bulunurken Ally ise sahne arkasında kalmayı tercih etmektedir. Besteleri ile çok iyi işler çıkaran Ally utangaç bir karakterdir. Austin ise sahne önünde şarkılarını söyleyen çok etkileyici bir karakterdir.

Austin ve Ally yanlarına iki arkadaşlarını da alarak müzik dünyasında ses getirmek için bir yola çıkarlar. Bu yolda başarılı olmak için ellerinden geleni yapmaları gerekmektedir.

Liv and Maddie

Liv and Maddie görünüşte ikiz olan iki kız kardeştir. Ancak bu kızın huyları bir birinden farklıdır. Liv bir Hollywood yıldızıdır ve oldukça eğlenceli hayata sahiptir. Maddie ise okulun basketbol takımında görev yapmaktadır. Liv, Hollywood macerasından sonra evine geri döner. Bu dönüş Maddie adına birçok durumun yaşanmasına yol açacaktır.



