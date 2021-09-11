En Güzel Fantastik Netflix Dizileri: 2021'de En Çok İzlenen ve Sevilen Fantastik Netflix Dizileri

Strangers Things

Van Helsing

Hakan: Muhafız

Sisyphus: The Myth

The Witcher

Gölge ve Kemik

Strangers Things

Macera, aksiyon ve bilimkurgu hayranlarını memnun eden Strangers Things çok iyi bir hikayeye sahiptir. Bu hikayeyi izlemek oldukça heyecanlı anlara neden olmaktadır. Stranger Things dizisi gizemli olaylar ile başlamaktadır. Bir kasabada yaşayan küçük çocuk ortadan kaybolunca olaylar ilerlemeye başlar.

Kasabada kaybolan çocuk için bir grup insan seferber olur. Ancak olayları çözmek mümkün değildir. Doğaüstü güçlere sahip bir çocuk bu konuya dahil olunca fantastik bir hikaye başlamış olacaktır. Hayatta kalmaya çalışan insanlar, gizem içeren deneyler ve fantastik bir hikaye izleyiciyi beklemektedir.

Van Helsing

Van Helsing, sinemada gösterime girdiği zaman oldukça büyük bir ilgi görmüştü. Fantastik unsurların sıkça kullanıldığı filmde vampir teması işlenmekteydi. Bu harika filmin dizisi ise oldukça büyük bir beğeni toplamıştır. 2021 yılında en çok ilgi gören fantastik Netflix dizileri arasında yer almayı başarmıştır.

Dizinin ana karakteri olan Venesaa üç yıl komada kaldıktan sonra uyanır. Uyandığında ise dünyanın vampirler tarafından istila edildiğini görür. Bunun üzerine Venessa ve bir grup insan hayatta kalmak için mücadele etmeye başlarlar.

Hakan: Muhafız

Başarılı Türk oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu bu dizi fantastik türden bir hikayeye sahiptir. Dizinin Netflix üzerinden yayınlandığı ve çok ilgi gördüğü bilinmektedir.

Dizinin konusu ise İstanbul şehrinde geçmektedir. Gizli bir teşkilat ile bağını keşfeden genç bir adam şehirde oldukça tehlikeli bir maceraya atılır. Bu genç adam ölümsüz bir düşmana karşı çok büyük bir savaş verecektir. Fantastik, aksiyon ve macera türlerinden hoşlanan kişiler için oldukça ideal bir dizi olmayı başarmıştır.

Sisyphus: The Myth

Netflix'in ilgi gören yapımlarından biriside Sisyphus: The Myth dizisidir. Dizide oldukça ilgi çeken bir konu bulunmaktadır. Dahi bir mühendisi ana karakterde göreceğimiz dizide akılalmaz olaylar yaşanacaktır. Gelecekten gelen bir kadın birçok olaya neden olacaktır. Ayrıca dahi olan mühendis dünya için çok tehlikeli olacak olan sırları öğrenir.

Diziyi severek izleyeceğinize emin olabilirsiniz. Çünkü hem hikayesi hem de oyunculukları ile ilgi çekmeyi başarmış bir dizidir.

The Witcher

Kötülüğün hakim olduğu bir dünyada canavar avcısı olan Rivyalı Geralt mutasyona uğramış bir kişidir. Yoluna devam ederken kötü ruhlu insanlar, korkunç canavarlar, tehlikeli yollar ve daha birçok unsur ile karşılaşacaktır. Fantastik türden bir dizi olarak çok büyük bir başarı sağlamıştır.

The Witcher dizisi geniş bir kitle tarafından çok sevilmektedir. Dizinin başarılı olması da bu geniş kitle tarafından izlenmesine bağlıdır. 2021 yılında en çok sevilen Netflix dizilerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gölge ve Kemik

Netflix yapımı olan Gölge ve Kemik dizisinde heyecan dolu bir konu işlenmiştir. Alina Starkov yetim bir haritacıdır. Savaştan dolayı zarar görmüş olan dünyasını kurtarmak için gizemli bir gücü ortaya çıkaracaktır.

Gölge ve Kemik dizisi heyecan i, aksiyon ve bilimkurgu türünden iyi bir örnektir. Fantastik yapımlara merakı olanları son derece tatmin etmektedir. Dizide yer alan senaryo ve oyunculuklar oldukça başarılıdır. 2021 yılında dizinin ilk sezonu yayınlanmış ve yeni sezonu merakla beklenmektedir.



