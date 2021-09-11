En Güzel Hayatta Kalma Dizileri: 2022'de En Çok İzlenen ve Sevilen Hayatta Kalma Dizileri

Z Nation

12 Monkeys

Black Summer

Strangers Things

The Strain

Z Nation

Oldukça ilgi çeken bu dizi hayatta kalma temalı dizilerden birisidir. Dizinin ilk sezonu 2014 yılında yayınlanmıştır. Dizinin ana konusu zombilerden oluşmaktadır. Zombi konulu filmler ve diziler her zaman için ilgi çekmeyi başarmışlardır. Bu yüzden Z Nation dizisi de son derece başarılı olmuştur.

Z Nation dizisinde birçok zombi türü bulunmaktadır. Kadın zombi, bebek zombi, hayvan zombi ve daha çok sayıda ilginç zombi dizide yer almaktadır. Bu zombiler bildiğiniz zombiler gibi yavaş hareket etmezler. Aksine son derece hızlı ve tehlikeli zombiler vardır.

Yaşanan zombi istilasının üzerinden iki yıl geçmiştir. İnsanlar bir umut için aşı yapmaya çalışırlar. Ancak aşı üzerinde çalışılan tesisi zombiler basar ve herkesi öldürürler. Doğal olarak herkes zombiye dönüşür. Bu baskından kurtulan bir kişi ise kaçmayı başarır. Bu kişide aşı işe yaramıştır yaramıştır ve zombiye dönüşmemiştir. Konu buradan başlayarak heyecanla ilerlemektir. Dizinin türü korku, bilimkurgu ve komedi olarak tasarlanmıştır.

12 Monkeys

İlk olarak 1995 yılında film olarak çekilen 12 Monkeys daha sonra ise dizi olarak çekilmiştir. Oldukça beğenilen bu dizi 2021 yılında bile halen en çok izlenen hayatta kalma dizilerinden birisidir.

Bu dizi 2015 yılında ilk sezonu ile yayına girmiştir. Tüm insanlığı yok etmeye başlayan bir virüs 2035 yılına kadar insanlığın sonunu getirecektir. Bilim insanları ve zengin kişiler çeşitli çalışmalar ile bu virüsten kurtulmayı başarmışlardır. Ancak insanlık yok olmaya ve virüs ilerlemeye devam etmektedir. Durum böyle olunca çözümün geriye giderek virüsü başlamadan yok etmek olduğu ön plana çıkmaya başlar. Tabi geçmişe giderek bu virüsü yok etmek hiçte kolay olmayacaktır.

12 Monkeys dizisi son derece başarılı yapımlardan birisidir. Heyecan, aksiyon ve görsel efektler dizide sıkça görülmektedir. Ayrıca son derece ilgi çekici bir senaryoya sahiptir.

Black Summer

Zombi istilası altında bulunan dünyada hayatta kalmak iyice zorlaşmıştır. Bu heyecan dolu hayatta kalma mücadelesinde bir anne kızını alarak zombilerden korumak ister. Bunun için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Karşısına çıkan bir grup insan ile hayatta kalmak ve kızını korumak için mücadele etmeye başlar. Tabi her şeye yolunda gitmeyecektir.

Black Summer dizisi çok beğenilen yapımlardan birisidir. Heyecanlı ve maceralı bir senaryosu ile ilgi çekmektedir. 2021 yılında en çok izlenen hayatta kalma temalı dizilerden olmayı başarmıştır.

Strangers Things

Hayatta kalma temalı diziler arasında en çok beğenilen dizilerden birisi olan Strangers Things harika bir hikayeye sahiptir. Bu hikaye aksiyon, korku, dram ve bilimkurgu türünde ilerlemektedir.

Küçük bir kasabada bir çocuk kaybolunca gizemli olaylar başlar. Bu gizemli olaylara tuhaf bir kızda karışınca hikaye oldukça ilgi çekici bir boyuta gelir. Gizemli deneyler, korkutucu güçler ve tuhaf insanlar ile geçen bir dünyada hayatta kalma mücadelesi yaşanmaktadır.

The Strain

Vampir temalı olan bu dizide hayatta kalmak için mücadele verilmektedir. Yaşanan uçak kazasında 210 kişi ölür ve bir virüsten dolayı 4 kişi vampire dönüşür. Bu kişiler kana susamış olarak çevrelerine saldırmaya başlarlar. Daha sonra ise diğer ölenlerde dirilmeye başlarlar. Son derece başarılı bir hayatta kalma konusu işlenmiştir.