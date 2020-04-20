En güzel hediyeler annelerimize
Anneler Günü’nde siz de annenize Huncalife ile güzel bir sürpriz yapmaya ne dersiniz?
20 Nisan 2020, Pazartesi 14:58 Son Güncelleme:
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Sevgi, fedakarlık, sabır, mutluluk, sevinç, gülüş, huzur, destek, sorumluluk, gurur, cesaret, emek, sağduyu, şefkat, özveri, sonsuzluk, aşk, sıcaklık, güven, özlem, sıcaklık, güzellik, ilham, vefa, nefes, melek, güç, mucize, çare, ilaç, kalp, sırdaş, arkadaş… Daha pek çok kelime sayabiliriz. Tüm bu güzel sözcükleri düşündüğünüzde sizin de aklınıza gelen ilk isim anneniz olmadı mı?
Kalbimizde her gün yepyeni kapılar açan annelerimiz, sizce de Anneler Günü’nde en özel hediyeyi hak etmiyorlar mı?Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır! En zarif halleriyle sıcacık sevgisini bizimle paylaşan, içimizi şefkat ve güvenle dolduran annelerimiz için en özel hediyeler Huncalife resmi sitesinde.
'Dünyanın en güzel ve en özel annesi için'
HUNCALIFE Cashmere Gold Spark Lipstick
HUNCALIFE Color Illusion Mat Ruj
HUNCALIFE Color Illusion Parlamayı Kontrol Etmeye Yardımcı Uzun Süre Kalıcı Mat Fondöten
HUNCALIFE Carmina Exclusive Likit Aydınlatıcı
'Hayata hep pozitif baktığın için teşekkürler'
HUNCALIFE Color Illusion Hypnotize Eyes Maskara
HUNCALIFE Kajal Liner Sürme Kalem
HUNCALIFE Carmina Exclusive Kaş ve Kirpik Serumu
HUNCALIFE Carmina Exclusive Fiber Infinite Volume Lash Maskara
HUNCALIFE Color Illusion 4’lü Far
'Mis gibi kokular bana hep annemi hatırlatır'
HUNCALIFE Night Kiss Fancy Kadın EDT 50 ml
HUNCALIFE Purity Kadın EDT, 50 ml
HUNCALIFE Efrouse Kadın EDT 50 ml
HUNCALIFE Florentina Kadın EDT 50 ml
HUNCALIFE Harem Soiree Kadın EDP 60 ml