2021 yılı Muharrem ayının ilk günü 1422. Hicri yılbaşı olarak kutlanıyor. Pek çok kişi bugünü oruçlu olarak geçirirken, sevdiklerinin hicri yeni yılını kutlamak isteyenlerin tercihi ise resimli, anlamlı ve kısa Hicri yılbaşı mesajları ve sözleri oluyor. İşte, en güzel, Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları…

EN GÜZEL, HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI 2021

Bu yıl, İslamiyet'i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kâinatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

Yeni hicri yılda ümmeti Muhammed’in üstündeki ağırlığın kalkmasını nasip et ALLAH’ım. Yeni yılınız kutlu olsun.

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Hicri Yılbaşının en sevindirici müjdeler, en tatlı sürprizlerle kapınızı çalması ve Hicri Yılbaşı bütün insanlara umut saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle…

Allah'ım girdiğimiz hicri yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara...

Yeni yılımızda, rabbim tüm İsIam âIeminin korktukIarımızdan emin umduklarımıza nаiI оImak nasip etsin .

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşı’nızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

Rabbim tüm İslam Alemi’nin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin.

Hicri yılbaşı ve muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

Yeni hicri yılın cümle Ümmet-i Muhammed için hayırlara vesile olması dileğiyle. 1442 Hicri yılbaşınız mübarek olsun!

Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Bütün İslam Dünyasının 1442 Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Yüce Allah’tan Niyaz Ederim.

RESİMLİ, ANLAMLI VE KISA HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

Rabbim bizi hicret eden muhacirlerin imanına ulaştırsın! Hayatımızın hicretleri, bedirleri, uhudları, hendeklerinde yardımcımız olsun ve bizleri hiç bırakmasın.

Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Yüce Rabbim hayalini kurduklarınızı nasip etsin. Hicri yılbaşı mübarek olsun...

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslam'ı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllara…

Bu yıl, İslamiyet’i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar….

Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

Hicri Yılbaşının en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve Hicri Yılbaşı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle.

Yeni hicri yılın ümmeti Muhammed’e hayırlara vesile olması dileğiyle . Yeni yılınız kutlu olsun.

Allah’ım yeni yılda, İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice güzel yıllara.

Tüm İslam Alemi’nin Hicri Yılbaşı ve Muharrem-i Şerif ayı mübarek olsun!

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun.