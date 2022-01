En Güzel İngiliz Dizileri: 2022’de En Çok İzlenen ve Sevilen İngiliz Dizileri

The One: İlginç konusu ile 2022 yılının en çok izlenen ve sevilen dizilerinden birisi olmayı başarmıştır. The One, insanların DNA’larının en fazla uyuştuğu insanlarla birlikteliklerine ilişkin bir gerçekliğe değiniyor. Dizide ideal eş aranırken yapılan yanlış seçimlerin sonucunun hayal kırıklığı olduğu anlatılmaktadır. Bu hayal kırıklıklarına engel olmanın yöntemi ise DNA testidir. Bu test ile genetik olarak ideal eş bulunabilmektedir. Sonuç kusursuz olsa da dizide her ilişkinin kendi içinde bazı sırları sakladığı ve bu sırların ölümcül sonuçlar doğurabileceği ekranlara getiriliyor.

The Nevers: Viktorya dönemi, İngiliz tarihinde en fazla merak edilen ve araştırılan tarihi dönemlerin başında gelmektedir. Bu özelliği ile geçmişten günümüze pek çok yapıma konu olmuştur. The Nevers, İngiliz yapımı bir dizi olarak bu tarihi döneme farklı bir kurgusal bakış sunmaktadır. Beğenilen dizide Viktorya döneminde yaşayan ve sıra dışı güçlere haiz bir grup kadının başından geçen maceralar işleniyor. Dünyayı kurtarma ve bunun için acımasız düşmanlar ile savaşma hikayesi bilim kurgu türündeki diziye hayat veriyor.

Call Me Kate: Call me Kate dizisi yayına girdiği andan itibaren izleyicilerin yüzünü güldüren ve yeni bölümleri ilgi ve merakla beklenen İngiliz yapımı dizilerden birisidir. 2022 yılına komedi dizi alanında damga vuran dizide, 39 yaşındaki Kate’in başta annesi olmak üzere çevresine kendi kanıtlama çabası eğlenceli olaylar eşliğinde aktarılmaktadır. Dizide ana karakter Kate, ailesinin kendisinin düğünü için sakladığı para ile Lousville’de bir kafe açıyor ve akabinde yaşanacak olaylar izleyicilere keyifli bir seyir sunuyor. Mutlaka izlenmesi tavsiye edilen yapımlar arasında göze çarpıyor.

Black Mirror: Yüksek IMDb puanı ile gözlerin üzerine çevrildiği özel bir İngiliz televizyon dizisidir. Black Mirror, her bölümde ayrı bir konu ve oyuncularla izleyicileri ekrana kilitleyen özgün bir yapımdır. Popüler dizi macera, drama, bilim kurgu ve hiciv öğelerini yoğun bir şekilde 3’er bölümden oluşan sezonlarında seyircilerine başarı ile yansıtıyor. Dizi modern ve dijital dönemin sebep olduğu distopik durumları konu almakta ve izleyicileri her bölümünde şaşırtmaya devam etmektedir. Black Mirror dizisinin toplam 5 sezonu vardır. Her bölüm yaklaşık olarak 2 saat sürmektedir.

The Crown: Netflix platformundan dünyanın her köşesinden seyirciler ile buluşan dizi, yayına girdiği zamandan günümüze adından söz ettiren en pahalı İngiliz yapımları arasında gösteriliyor. Dizi, 8.7 IMdb puanı ile de ön plana çıkıyor ve izleyici sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. The Crown, Birleşik Krallık tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in hayat hikayesini etkileyici bir şekilde ekranlara taşıyor. Bu özel ve merak edilen hayat hikayesinde İngiliz monarşisinde kapalı kapılar ardındaki olaylara ışık tutulmaktadır.

Beğenilerek izlenen dizi, oyuncu kadrosu ile de ilgi odağı olmaktadır. Dizin oyuncu kadrosunda Claire Foy, Olivia Colman, Matt Smith, Victoria Hamilton ve John Lithgow gibi değerli oyuncular yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Stephen Daldry göz dolduruyor.