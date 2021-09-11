En Güzel İran Dizileri

Değişik konulara sahip olan İran dizileri, son dönemlerde pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Genelde dünya çapında filmleri ile ünlü olan İran, aynı zamanda farklı konulara sahip diziler de çekiyor. Üstelik bu diziler macera, aksiyon, polisiye, sosyal drama ve hatta fantastik ile doğaüstü olaylar üzerinden de ele alınmaktadır. Tabii belli başlı bazı yasaklar nedeniyle tam da istenilen şekilde diziler ön plana çıkmıyor. Ancak yine de dünya çapında bazı popüler İran dizileri bulunmaktadır.

- Haft Sang

- Dar Hasieh

- Hooshe Siah

- Tu Serre Ful Ga Hayyum

- Zemestane Garm

- Panj Kilometr Ta Behest

Şu an güncel olarak bilinen ve izlenen İran dizileri yukarıdaki örneklerden öne çıkmaktadır. Ayrıca bu diziler polisiye, korku, drama ve komedi dizileri üzerinden de ele alınmaktadır. Son dönemlerde internet üzerinden sık araştırılan ve ilgi gören İran dizileri içerisinde geldiğini söylemek mümkün.

2022'de En Çok İzlenen ve Sevilen İran Dizileri

2022 yılı itibariyle birçok farklı İran dizisi ön plana çıkmaktadır. Özellikle bu diziler farklı konulara sahip olarak, ülkenin kriterlerine uygun şekilde çekiliyor. Her ne kadar kısıtlamalara sahip bir ülke olsa dahi, yine de bu kriterler doğrultusunda tatmin edici ve ilgi çekici diziler ön plana çıkıyor.

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilmiş olan Modern Family dizisini örnek alan, Haft saft dizisi son dönemlerde ilgi çekiyor. Aynı zamanda doktorları konu alan bir dizi olarak, Dar Hasieh dizini izlemek de mümkün. Bunun dışında drama ya da macera ile beraber polisiye şeklindeki çok değişik dizi 2022 yılı için izlenme şansı tanımaktadır. Yukarıda verilen örnek diziler ile alınabilir ve İran kültürüne göre nasıl diziler çekilip çekilmediği anlaşılabilir.

İran Dizileri Nasıl İzlenir?

İran dizilerini izlemek için ne yazık ki Arapça ya da Farsça dillerini bilmek gerekir. Çünkü şu an İngilizceye Çevrim ya da Türkçe dublaj üzerinden herhangi bir İran dizisi bulunmuyor. Tabii bunun dışında bazı diziler için, yani İran dizileri adına Türkçe altyazı bulmak mümkün. Tabii Türkçe altyazılı çok fazla olmadığını da ifade etmek gerekir. Yine de bunlardan bazılarını bulmak ve İran dizilerini izlemek de mümkün. Ancak İran'ın daha çok filmler üzerinden ilgi çektiğini ve tercih edildiğini de eklemek gerekir.

İran’da Hangi Tür Diziler Çıkıyor?

İran'da genel olarak polisiye, macera, sosyal drama ya da fantastik ve doğaüstü gibi konular ele alınmaktadır. Özellikle son dönemlerde ihraç etmeye de başladıklarını ifade etmek mümkün. Örneğin vampir dizisi olarak İran'da çekilmiş orijinal bir dizi bulunuyor. Tabii daha çok drama ya da polisiye gibi dizilerin öne çıktığını da söylemek mümkün.

İran Dizilerinin Sorunları Nedir?

İran dizileri özellikle kadın ve erkek arasındaki kısıtlama ile beraber, bir türlü zenginleşemeyen diziler içerisinde gelmektedir. Örneğin başı açık bir kadın dizilerde yer almaz, banyo dizileri hemen geçilir ya da aşk konuları oldukça sığ bir şekilde ele alınır. Bu sebepten dolayı günümüzde eleştirilen ve dünya çapında pek fazla bilinmeyen diziler içerisinde geldiğini ifade etmek gerekir.