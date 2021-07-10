En güzel piknik ve mangal alanları! Pikniğe gidiyoruz gelsene

PRENS ADALARI

İstanbul’un oksijen deposu Büyükada’daki Dilburnu Mesire Alanı’nda çam ağaçları içinde, masmavi deniz manzarasına karşı hamağınızı kurup, mangalınızı yakıp, kuş sesleri eşliğinde muhteşem bir gün geçirebilirsiniz. Heybeliada’daki Değirmenburnu Tabiat Parkı’nın da geniş harika bir plajı var. İçerisinde piknik alanı, çocuk parkı, tuvalet, şezlong ve şemsiyeler de mevcut. Piknik alanına girişler ücretli. Mangal ve semaverinizi getirmediyseniz, bunları ücret karşılığında temin edebilirsiniz.

MEHMET AKİF ERSOY MESİRE YERİ

Bu mesire alanı görselliğiyle gözlere ziyafet çekiyor. Son derece bakımlı olan tesis, misafirlerinin tüm ihtiyaçlarını düşünmüş. Bakımlı piknik alanları, mini futbol sahaları ve restoranlarıyla şehir işletmelerinden farksız. Mesire alanında yürüyüş alanları, WC, piknik masaları, kameriyeler, etkinlik alanı, oyun alanı, kır lokantası ve yürüyüş parkurları var.

KAYMAKDONDURAN MESİRE ALANI

Hafta sonunu aileniz, eşiniz dostunuzla doğa içerisinde geçirmek istiyorsanız, aradığınız yer burası. Her yanı yemyeşil ağaçlarla çevrili Beykoz’un hemen yanı başında, ulaşımı da çok kolay. Mangal ve piknik alanının yanı sıra yürüyüş ve doğa sporları için de uygun bir yer. Yiyecek ve mangal malzemelerinizi yanınızda getirmeyi unutmayın. Hamağınız da yanınızda olsun çünkü mangal sonrası biraz ‘şekerleme’ yapmak isteyebilirsiniz.

BELGRAD ORMANI

İstanbul ve çevresinde yaşayanlar için “Piknik, orman ve sakinlik” denilince akıllara ilk gelen yer Belgrad Ormanı oluyor. Tabiat parkı, göletleri, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ziyaretçilerini fazlasıyla mutlu edecek bir yer. Ormana giriş ücretsiz ama buralarda mangal yakmak kesinlikle yasak. “İlle de mangal yapacağım” diyorsanız, o zaman parkının içinde yer alan ücretli piknik alanlarından birini tercih etmek zorundasınız. Alanda ihtiyacınız olan her şey var.

POLONEZKÖY

İstanbulluların dört mevsim vazgeçilmez kaçış noktalarından biri olan birbirinden farklı mekanlara ev sahipliği yapan bu şirin köyde, hem sabah kahvaltısı yapabilir hem de gün boyu mangalınızı yapıp, yemyeşil bahçelerinde huzurlu bir gün geçirebilirsiniz. Önerilerim; Stella’nın Yeri, Polonezköy Piknik Alanı, Cumhuriyet Park Piknik Alanı, Polonezköy Country Club, Polonez Garden, Değirmen Park Piknik Alanı, Mesa Country, Güzel Vadi, Dereli Vadi ve Obora Et Mangal olacak.

MARMARACIK TABİAT PARKI

Yorucu ve yoğun geçen haftanızı deniz manzarasına karşı piknik yaparak unutmaya ne dersiniz? Sarıyer-Rumelifeneri’nde bulunan doğa harikası Marmaracık Tabiat Parkı’nda mangal keyfi yaptıktan sonra, kendinizi Sarıyer’in berrak, serin sularına bırakın, denizin ve güneşin keyfini çıkarın. Plajı, koy içinde olduğu için dalgasız ve temiz. Eğer buraya doyamayıp daha fazla zaman geçirmek isterseniz, kır evlerinden birini kiralayıp keyfinize devam edebilirsiniz.

TAŞDELEN MESİRE ALANI

Karadeniz yaylalarının havası ve orman manzarasıyla görenleri büyüleyen Çekmeköy’deki bu mesire alanı, eşsiz doğasıyla olduğu kadar ‘Taşdelen’ suyuyla da çok meşhur. İstanbul’da yaşayıp da bu suyu içmeyen sanırım yoktur. Dört mevsim piknikçilerin en gözde adresi olan Taşdelen, geniş çam ormanları içerisinde cennetten bir köşe.

ARNAVUTKÖY MESİRE ALANLARI

İstanbul’un şirin sahil kasabası Arnavutköy’ün Şamlar Orman Parkı’nda iki ayrı bölümden oluşan harika bir mesire alanı var. Bir kısmı piknik yapılan alanın diğer kısmı da tabiat parkı. Piknik alanında mangal ve semaver yakmak serbest. Aynı ilçede bulunan Tayakadın ve İmrahor Mesire Yeri de aklınızda bulunsun.

ELMASBURNU MESİRE ALANI

Şile, Ağva ve Riva, günübirlik ve kısa tatilcilerin en gözde adresi. Elmasburnu Tabiat Parkı hem denize girebileceğiniz hem de piknik yapabileceğiniz şahane bir yer. Uzun kumsalı ve yemyeşil çam ormanlarıyla verdiği dinginlik hissine doyamayacaksınız.

FATİH ORMANI

‘İstanbul’un akciğeri’ diye nitelendirilen Sarıyer’deki Fatih Ormanı, misafirlerine huzurlu ve sakin bir ortam sunuyor. Hem piknik, mangal yapıp hem de oksijene doymak istiyorsanız tercihinizi buradan yana kullanabilirsiniz. Fatih Ormanı’nda dilediğiniz kadar piknik masası mevcut ama piknik ve mangal malzemelerinizi yanınızda götürmelisiniz.