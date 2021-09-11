2021'de En Çok İzlenen ve Sevilen Rus Dizileri

Border; Romance in the Taiga

Olaylar 1970'lerde Rusya'nın Uzak Doğu'sunda Çin sınırındaki küçük bir garnizonda geçiyor. Güzel bir hemşire, genç bir teğmene aşık olur, ancak onu asla bırakmamaya kararlı, zalim, sahiplenici bir kocası vardır. Uzak bir bataklıkta geçen bu aşk draması, Renata Litvinova'nın ilk hit rolü ve müzik grubu Lyube'nin şarkıları, sürükleyici konusu ve dokunaklı finali olarak hatırlanıyor.

Brigade

Acemi uyuşturucu baronları, kurnaz KGB'ciler, haraççılar, yozlaşmış politikacılar ve gangsterlerin yer aldığı bir dizi serisidir. Suç dolu bir hayata başlayan ve hayatta kalmak için kendi nüfuzlu çetelerini bir araya getirmeleri gerektiğine karar veren dört Moskovalı adamın hikayesini anlatıyor.

Taiga; Survival Course

Sibirya tayga ormanının ortasında bir uçak kazası, hayatta kalmak için umutsuz bir mücadeleye yol açar. Dizi esasen "Lost" dizisinin Rus versiyonudur. Ancak olayların gelişimi ve hayatta kalma mücadelesi daha gerçekçi şekilde ele alınmıştır.

Liquidation

Dizi savaş sonrası Odessa'da olan biteni ele almaktadır. Stalin ve Mareşal Zhukov, suçla boğulmuş bir şehirde düzeni yeniden sağlamaya karar verirler. Şehri ele geçirmeyi planlayan ağır silahlı gangsterlerin peşine düşme görevi, ceza soruşturma departmanının iki ajanına düşmüştür.

Brief Guide to a Happy Life

Bir işe alım ajansında aynı ofiste çalıştıkları için arkadaş olmaya zorlanan dört kadının günlük yaşamları konu edilmektedir. Çalışmanın yanı sıra onları birleştiren başka bir konu daha vardır. Hepsi mutsuzdur. Onlar için hayat kayıtsız kocalardan, destek almadan büyümek zorunda kalan çocuklarından ve yeni bir aşka yelken açmaya çalışmaktan ibarettir.

The Thaw

Rusya'da birçok kişi tarafından umutların ve hayallerin altın çağı olarak hatırlanan, her şeyin mümkün göründüğü 1960'lara geri dönüyoruz. Ancak, parlak gözlü idealizm kısa sürede bu cesur melodramda çöküyor ve pastoral 60'ların popüler efsanesi sadece haber bültenleri şeklinde görülüyor.

Dolce Vita

En "en utanmaz" Rus TV dizisi olarak adlandırılan Dolce Vita, Moskova orta sınıfının mükemmel olmayan seks hayatlarını konu ediniyor. Doğal olarak, genel ahlak alanının ötesinde bir sürü ahlak dışı davranış dizide bir araya getirilmiş. Aslında bir ihtiyaç olan ancak kapalı kapılar ardında bir tabu gibi sunulan cinselliğe bakış açınız değişecek.

Method

Kasvetli, dengesiz yalnız kurt dedektif Rodion Meglin suçluların peşine düşüyor. Ancak bu dedektif kendi adaletini de kendisi sağlıyor. Dizi pek çok açıdan Dexter dizisine benziyor. Ancak bazı konularda da tamamen ayrılıyor. Rusya'da son 20 yıldaki gerçek seri cinayetlere dayanan senaryo gözler önüne seriliyor.

Infidelities

Elena Lyadova'nın başrolde oynadığı dizide, karakter can sıkıntısından ölmemenin yollarını arıyor. Genel konuların dışına çıkan bu dizide bir kadının ne denli sadakatsiz olabileceğini görmekteyiz. Ancak bunları yapmasının bazı sebepleri var. Bu sebepler kendince doğru ancak başkaları için ahlak dışı olabilir. Diziyi izlediğinizde kararı siz vereceksiniz.

Sleepers

Aksiyon, Rusya'daki bir görevde ABD'li uyuyan ajanları ve bir "Turuncu Devrim" uzmanını ortaya çıkaran FSB Albay Rodionov'un etrafında dönüyor. Muhalefet blogcuları, insan hakları aktivistleri, protesto mitingleri, terör saldırıları, FSB hainleri ve yolsuzluk dizinin konusunu oluşturuyor.



