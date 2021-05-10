Pratik Bilgiler En Güzel Sözler: 2021'in sevilen en GÜZEL SÖZLERİ

En Güzel Sözler: 2021'in sevilen en GÜZEL SÖZLERİ

Pratik Bilgiler

En Güzel Sözler: 2021'in sevilen en GÜZEL SÖZLERİ

Günlük mesajlaşmada kullanmak için birçok kişi anlamlı güzel sözler arıyor. Sevdiklerinize söyleyebileceğiniz en anlamlı güzel sözler haberimizde.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 17:11 Son Güncelleme:
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Sosyal medyanın kullanımı artmasıyla birlikte insanlar sevdiklerinize söylemek için anlamlı güzel sözler arıyor. İster sosyal medyada isterseniz de mesajlaşarak söyleyebileceğiniz anlamlı güzel sözler...

2021 En Güzel Sözler

  • Arkana bakma sadece yürümeye devam et.
  • Fırtınada gemiyi terk ederseniz, okyanusu geçemezsiniz.
  • Topun sekerek sıçradığı yoldan şikayet edenler genellikle onu düşürenlerdir.
  • İstediğini almıyorsun diye şikayet etme, hak ettiğini almana sevin!
  • Hiçbir insan hayal ettikleri kadar mutlu ya da mutsuz değildir. Hiçbir şey göründüğü kadar iyi ya da kötü değildir.
  • Bir çok insan yapabileceğini düşündüğünden daha ileri gitti, çünkü başka birinin yapabilececeğini düşündü.
  • Başka birini değiştirmek istiyorsanız, önce kendinizi değiştirin. Değiştiğinizde, çevrenizdekiler de değişecektir.
  • Başkalarının ne düşündüğü hakkında endişelenmeyin. Düşündüğünüzden çok daha azını düşünüyorlar.
  • İnsanların hangi fırtınalardan geçtiğini bilmeden yargılama.
  • Aşk acıtır. Ama incinme ve sevgiyi yaşama korkusuyla kendini kapatmaktan çok daha iyidir.
  • Cesaret, hayatımızı mükemmel kılan güçtür.
  • Sesinizi yükseltmeyin, argümanınızı geliştirin.
  • Her şeyin işe yaramasına gerek yok. Yarın başka bir gün.
  • Mutluluk içinizde başlar. Kimsenin sizi mutlu etmesini beklemeyin.
  • Olmak istediğin kişinin hayalini kurmak, olduğun kişiyi harcamaktır.
  • Koşarken değil düşerken yanımda olanlar dostumdur.
  • Bir kere güldün konu nerelere geldi.
  • Üşüdüysen söyle sevgilim seni bir kat daha seveyim.
  • Onlar sevmeyi yan yana olmak sanıyor.
  • Konu ne zaman senden açılsa kapatmaya kıyamıyorum.
  • İyi bir ağaca sarılan gölgesiz kalmaz.
  • Yükün dürüstlükse gücün düşer belki ama başın düşmez.
  • En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır.
  • Herkesin gülmekten konuşamayacağı bir arkadaşı olmalı.
  • Vefa çok ağır yüktür. Her insan taşıyamaz.
  • Herkes aynı anda yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır.
  • Sen neyi seviyorum desen o olasım geliyor.
  • Çektirilen acı havada asılı kalmaz, çektirenin başına düşer.
  • Ya anlasana dargınım ama mahkûmum sana.
  • Ağlamak dudakların diyemediğini gözyaşlarına söyletmektir.
  • Sensin kalbim değildir böyle göğsüme vuran.
  • Bazı şeyleri bir çırpıda silemezsin. Çırpınarak silersin.
  • İnsanı en çok yıpratan şey iyi niyetlidir.
  • Kan bağı neye yarar can bağı olmadıktan sonra.
  • Bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü en tatlı halisin.
  • Açlığın susuzluğun iftarı var da. Kalp kırığının iftarı yok be hafız.
  • Anı yazmak ölümün elinden bir şey kurtarmaktır.
  • Hayatta en kıymetli hediye zamandır kime verdiğinize dikkat edin.
  • Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim.
  • Her dert insanlara söylenmez. Gün gelir seni o derdinler vururlar.
  • Sen bana Allah’ın emanetisin. Seni sevmek aşktır bana.
  • Ne olmuş yani büyük adam olamadıysak, hayallerimizi satmadık ya.
  • Sen gönlünü defter yaparsan gelip karalayan çok olur.
  • Bazı insanlar alçak gönüllüdür bazıları da alçak olmaya gönüllüdür.
  • Sen benim ilk şiirim ilk kavgam sen benim 17 yaşımsın.
  • Aklında bulunsun sevgilim sen beni kandırmadın. Ben inanmayı seçtim.
  • Sen olmayınca buralar buz gibi. Sensizlik bir iklim adı şimdilerde…
  • Bir bekleyeni olmalı insanın sen kendinden vazgeçsen de senden vazgeçmeyecek.
  • Bir kelime kararını bir duygu hayatını bir insan seni değiştirebilir.
  • İnsanlar değişir ve onlar genellikle asla olmam dedikleri insanlar olmaya başlarlar.
  • Hayatınız kötü bir yola girmişse unutmayın, direksiyondaki sizsiniz.
  • Önüne çıkana engel dersen takılıp düşersin basamak dersen bir basamak yükselirsin.
  • Tok olan cümle cihanı tok sanır. Aç olan da alemde ekmek yok sanır.
  • Haksız yere yapılan her şeyin Allah tarafından sorulacağının ferahlığı içerisindeyim.
  • Sevmek bu kadar güzelse kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir.
  • İyilik yapmaya devam et. Karşındaki o iyiliğe layık olmasa bile sen o iyiliğe layıksın.
  • Yanında çocuk gibi mutlu olduğun kişi sahip olduğun en değerli şeydir.
  • Sonunda aşk acısı olsa da sev çok sev. Usul usul gir yüreğime kalbim bağrım çatlasın!
  • Ne bir savcı kalırdı ne bir yasa. Şu insanoğlu önce bir kendini yargılasa!
  • Kimseyi kendini göstermek için çabalama. Seni seven insan gözündeki ışığı bile görür.
  • Yalnızlık zeki beyinlerin çıkarsızların ve sağduyulu insanların kaderidir.
  • İlk başta herkes iyidir. İnsanların ilk söylediklerine değil son yaptıklarına bakacaksın.
  • Anlamaya çalışma hayat böyledir işte. Hep o kıyamadıklarınız kıyar size.
  • Hiçbir dil özlemi taşıyacak kadar güçlü değildir. İnsan bu yüzden özledikçe sessizleşir.
  • Bir kadının kaderi sevdiği adamın ihanetiyle sevmediği adamın sadakati arasında çizilir.
  • Kişi sevdiğini Allah’a emanet ederse bir daha onu görmeden ölmezmiş. Öyleyse Allah’a emanet ol.
  • Ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar.
  • İnsanların gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için söylediklerinden çok yaptıklarına dikkat edin.
  • Özledim diyorsun mektubunda. Sadece kuru bir özledim mi yazdı yanık yüreğin. Şems Tebrizi
  • Öyle anlar olur ki içinde bulunduğun durumu kimseye anlatamazsın. Anlatsan da kimse anlamaz zaten.
  • Bir yalana inanmış olmak sizi aptal yapmaz. Çünkü saf olmak karaktersiz olmaktan daha iyidir.
  • Tabaklarda kalan son kırıntılar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep bıraktın bense hep arkandan ağladım.
  • Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun? Doğumun bir damla su ölümün bir avuç toprak değil mi?
  • Anlarsın ki aslında kimsenin farkı yok kimseden. Sadece biri daha iyi yalan söyler biri daha iyi oynar oyununu.
  • Kanaya kanaya iyileşir bazı yaralar aşk gibi ihanet gibi yalnızlık gibi geç olur güç olur ama olur.
  • Neden ben insanlara güvenmemeyi öğrenip ruhumu kirleteyim. Onlar güvenilir olmayı öğrensinler.
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