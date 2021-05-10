En Güzel Sözler: 2021'in sevilen en GÜZEL SÖZLERİ
Günlük mesajlaşmada kullanmak için birçok kişi anlamlı güzel sözler arıyor. Sevdiklerinize söyleyebileceğiniz en anlamlı güzel sözler haberimizde.
10 Mayıs 2021, Pazartesi 17:11 Son Güncelleme:
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Sosyal medyanın kullanımı artmasıyla birlikte insanlar sevdiklerinize söylemek için anlamlı güzel sözler arıyor. İster sosyal medyada isterseniz de mesajlaşarak söyleyebileceğiniz anlamlı güzel sözler...
2021 En Güzel Sözler
- Arkana bakma sadece yürümeye devam et.
- Fırtınada gemiyi terk ederseniz, okyanusu geçemezsiniz.
- Topun sekerek sıçradığı yoldan şikayet edenler genellikle onu düşürenlerdir.
- İstediğini almıyorsun diye şikayet etme, hak ettiğini almana sevin!
- Hiçbir insan hayal ettikleri kadar mutlu ya da mutsuz değildir. Hiçbir şey göründüğü kadar iyi ya da kötü değildir.
- Bir çok insan yapabileceğini düşündüğünden daha ileri gitti, çünkü başka birinin yapabilececeğini düşündü.
- Başka birini değiştirmek istiyorsanız, önce kendinizi değiştirin. Değiştiğinizde, çevrenizdekiler de değişecektir.
- Başkalarının ne düşündüğü hakkında endişelenmeyin. Düşündüğünüzden çok daha azını düşünüyorlar.
- İnsanların hangi fırtınalardan geçtiğini bilmeden yargılama.
- Aşk acıtır. Ama incinme ve sevgiyi yaşama korkusuyla kendini kapatmaktan çok daha iyidir.
- Cesaret, hayatımızı mükemmel kılan güçtür.
- Sesinizi yükseltmeyin, argümanınızı geliştirin.
- Her şeyin işe yaramasına gerek yok. Yarın başka bir gün.
- Mutluluk içinizde başlar. Kimsenin sizi mutlu etmesini beklemeyin.
- Olmak istediğin kişinin hayalini kurmak, olduğun kişiyi harcamaktır.
- Koşarken değil düşerken yanımda olanlar dostumdur.
- Bir kere güldün konu nerelere geldi.
- Üşüdüysen söyle sevgilim seni bir kat daha seveyim.
- Onlar sevmeyi yan yana olmak sanıyor.
- Konu ne zaman senden açılsa kapatmaya kıyamıyorum.
- İyi bir ağaca sarılan gölgesiz kalmaz.
- Yükün dürüstlükse gücün düşer belki ama başın düşmez.
- En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır.
- Herkesin gülmekten konuşamayacağı bir arkadaşı olmalı.
- Vefa çok ağır yüktür. Her insan taşıyamaz.
- Herkes aynı anda yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır.
- Sen neyi seviyorum desen o olasım geliyor.
- Çektirilen acı havada asılı kalmaz, çektirenin başına düşer.
- Ya anlasana dargınım ama mahkûmum sana.
- Ağlamak dudakların diyemediğini gözyaşlarına söyletmektir.
- Sensin kalbim değildir böyle göğsüme vuran.
- Bazı şeyleri bir çırpıda silemezsin. Çırpınarak silersin.
- İnsanı en çok yıpratan şey iyi niyetlidir.
- Kan bağı neye yarar can bağı olmadıktan sonra.
- Bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü en tatlı halisin.
- Açlığın susuzluğun iftarı var da. Kalp kırığının iftarı yok be hafız.
- Anı yazmak ölümün elinden bir şey kurtarmaktır.
- Hayatta en kıymetli hediye zamandır kime verdiğinize dikkat edin.
- Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim.
- Her dert insanlara söylenmez. Gün gelir seni o derdinler vururlar.
- Sen bana Allah’ın emanetisin. Seni sevmek aşktır bana.
- Ne olmuş yani büyük adam olamadıysak, hayallerimizi satmadık ya.
- Sen gönlünü defter yaparsan gelip karalayan çok olur.
- Bazı insanlar alçak gönüllüdür bazıları da alçak olmaya gönüllüdür.
- Sen benim ilk şiirim ilk kavgam sen benim 17 yaşımsın.
- Aklında bulunsun sevgilim sen beni kandırmadın. Ben inanmayı seçtim.
- Sen olmayınca buralar buz gibi. Sensizlik bir iklim adı şimdilerde…
- Bir bekleyeni olmalı insanın sen kendinden vazgeçsen de senden vazgeçmeyecek.
- Bir kelime kararını bir duygu hayatını bir insan seni değiştirebilir.
- İnsanlar değişir ve onlar genellikle asla olmam dedikleri insanlar olmaya başlarlar.
- Hayatınız kötü bir yola girmişse unutmayın, direksiyondaki sizsiniz.
- Önüne çıkana engel dersen takılıp düşersin basamak dersen bir basamak yükselirsin.
- Tok olan cümle cihanı tok sanır. Aç olan da alemde ekmek yok sanır.
- Haksız yere yapılan her şeyin Allah tarafından sorulacağının ferahlığı içerisindeyim.
- Sevmek bu kadar güzelse kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir.
- İyilik yapmaya devam et. Karşındaki o iyiliğe layık olmasa bile sen o iyiliğe layıksın.
- Yanında çocuk gibi mutlu olduğun kişi sahip olduğun en değerli şeydir.
- Sonunda aşk acısı olsa da sev çok sev. Usul usul gir yüreğime kalbim bağrım çatlasın!
- Ne bir savcı kalırdı ne bir yasa. Şu insanoğlu önce bir kendini yargılasa!
- Kimseyi kendini göstermek için çabalama. Seni seven insan gözündeki ışığı bile görür.
- Yalnızlık zeki beyinlerin çıkarsızların ve sağduyulu insanların kaderidir.
- İlk başta herkes iyidir. İnsanların ilk söylediklerine değil son yaptıklarına bakacaksın.
- Anlamaya çalışma hayat böyledir işte. Hep o kıyamadıklarınız kıyar size.
- Hiçbir dil özlemi taşıyacak kadar güçlü değildir. İnsan bu yüzden özledikçe sessizleşir.
- Bir kadının kaderi sevdiği adamın ihanetiyle sevmediği adamın sadakati arasında çizilir.
- Kişi sevdiğini Allah’a emanet ederse bir daha onu görmeden ölmezmiş. Öyleyse Allah’a emanet ol.
- Ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar.
- İnsanların gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için söylediklerinden çok yaptıklarına dikkat edin.
- Özledim diyorsun mektubunda. Sadece kuru bir özledim mi yazdı yanık yüreğin. Şems Tebrizi
- Öyle anlar olur ki içinde bulunduğun durumu kimseye anlatamazsın. Anlatsan da kimse anlamaz zaten.
- Bir yalana inanmış olmak sizi aptal yapmaz. Çünkü saf olmak karaktersiz olmaktan daha iyidir.
- Tabaklarda kalan son kırıntılar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep bıraktın bense hep arkandan ağladım.
- Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun? Doğumun bir damla su ölümün bir avuç toprak değil mi?
- Anlarsın ki aslında kimsenin farkı yok kimseden. Sadece biri daha iyi yalan söyler biri daha iyi oynar oyununu.
- Kanaya kanaya iyileşir bazı yaralar aşk gibi ihanet gibi yalnızlık gibi geç olur güç olur ama olur.
- Neden ben insanlara güvenmemeyi öğrenip ruhumu kirleteyim. Onlar güvenilir olmayı öğrensinler.