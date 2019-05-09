En hafif iftar yemeği: Portakallı Zeytinyağlı Enginar

İftardan sonra şişkinlik yaşıyor, sindirim sorunlarınız varsa yediğiniz yemeklerden kaynaklanıyor olabilir. Bazı sebzeler sindirimi kolaylaştırarak iftar sonrası yaşayacağınız şişkinlik şikayetlerinizi de azaltıyor. Bunlardan biri de enginar. Sindirim sisteminin yanı sıra kalp için de yararlı olduğu, kalp kaslarını güçlendirerek kalbin daha rahat çalışmasını sağladığı, kolestrolü ve trigliseridi düşürdüğü ve damar sertliğine iyi geldiği saptanan enginarın şimdi tam mevsimi. Peki enginar nasıl yapılır? İşte iftar sofralarında hafif ve sağlıklı yemek arayanlara portakallı zeytinyağlı enginar tarifi…

ZEYTİNYAĞLI PORTAKALLI ENGİNAR

4 Çanak enginar

1 adet portakal

1 adet havuç

1 adet orta boy patates

Yarım su bardağı çiğ ya da haşlanmış bezelye

Yarım limon

Yarım çay kaşığı zerdeçal

5-6 dal dereotu

1 adet küçük soğan

5 çorba kaşığı Zeytinyağı

Tuz

HAZIRLANIŞI

Öncelikle havuç, patates ve soğanı küp küp doğrayın. Zeytinyağında soğanı kavurduktan sonra havuçları ekleyip biraz kavurun ve patatesleri ekleyin. Yarım limon ve 1 portakalın suyunu sıkın ve enginarlarla birlikte tencereye ekleyin. 1 su bardağı kadar su (üzerini hafifçe geçecek) ekleyip kaynadıktan hemen sonra bezelyeleri ekleyin. Tuzunu ve isteğe göre zerdalçal ekleyebilirsiniz. Enginarları bir kürdan ya da çatalın ucuyla pişip pişmediğini kontrol edin. Biraz diri kalmalı, enginarlar kendi sıcaklığında pişmeye devam edecek. Enginarlar piştikten sonra ocağı kapatın ve üzerine ince doğranmış dereotunu ekleyin.

AFİYET OLSUN



