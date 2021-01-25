Elazığ’da bir yıl önce yaşanan depremin ardından inşa edilen konutların 2 bin 517’sinde yaşam 6 ayda başlarken, 5 bin 500 konut bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla sahiplerine teslim ediliyor. Elazığ’da planlanan 20 bin konutun 8 bininin bir yılda teslimi en hızlı deprem dönüşümü oldu. Biz de o konutları yerinde inceledik... Elazığ’da 24 Ocak 2020’de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. 41 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce binanın hasar aldığı depremin ardından yaralar sarıldı.

Bölgedeki konutların çoğunluğu hasar görünce, depremzedeler için 20 bin konut planlanmıştı. Depremden 6 ay sonra 2.517 konut vatandaşlara teslim edilirken, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle 5.500 konut daha hak sahiplerine verilecek. Böylece 1 yıllık süre içinde toplam 8 bin konut tamamlanırken, kalan 12 bin konut haziran ayına kadar bitirilecek.

5 bin bina yıkıldı

Konutların teslim töreninden bir gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile proje alanlarında incelemelerde bulunduk. Aradan geçen bir yıl içerisinde gece gündüz çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, “8 bin konutu teslim ederek verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Hasar tespit çalışmaları kapsamında toplam 77 bin bina incelenmiş ve 4 bin 764 binanın yıkımı gerçekleştirilmişti. Kurum, “Buradaki dönüşüm hamlemiz; Elazığ tarihinin en büyük, en kapsamlı, en hızlı deprem dönüşümüdür” diye konuştu.

Malatya'da 6 bin konut

Elazığ’da yaşanan deprem Malatya’yı da etkilemişti. Iki kentte Toplu Konut Idaresi (TOKI) eliyle inşa edilen toplam konut sayısı 26 bini bulacak. Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Sürsürü, Bizmişen, Yazıkonak, Akçakiraz, Aksaray, Karşıyaka, Abdullahpaşa ve Gümüşkavak mahallelerimizde, 6 ay gibi kısa bir sürede, tam 2.517 konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Elazığ’ımızda TOKI eliyle, 136 derslikli 8 okul inşa ediyoruz. Yine, Malatyalı kardeşlerimiz için yaptığımız 100’ü köy evi olmak üzere 1.195 konutumuzu da teslim ettik. Projelerimizi vatandaşlarımızın istekleri, talepleri, rızaları doğrultusunda yürütüyoruz.”

Faizsiz taksitler 2 yıl sonra başlıyor

Teslim edilen konutlarda hak sahiplerine daire bedeli için yüzde 40 destek sağlandı. Kalan bedel iki yılı ödemesiz olmak üzere, 18 yıl taksitle faizsiz sabit bir şekilde yapılacak. Konutların taksitleri bölgesine göre 2+1’lerde aylık 600 TL, 3+1’lerde ise 700 TL’den başlayacak. Vatandaşların ödemeleri kendi arsa payları, konutların şerefiyeleri oranında değişecek. Hak sahiplerinden evlerini 1.500 TL’ye kiraya verenler olmuş. Evler kiraya verilebiliyor ancak satmak için borcun kapatılması gerekiyor.

Malzemeler Elazığ ve çevresinden

Edindiğimiz bilgilere göre, iki şehirde yapılacak konutların yatırım değeri yaklaşık 7 milyar TL’yi bulacak. İnşa edilen 20 bin konut için kullanılan malzemenin yüzde 80’i Elazığ’dan temin edilmiş. Böylece bölgenin ekonomisi de kalkındırılmış. Aynı anda başlayan 20 bin konuta malzeme yetiştirmek için çevre illerden de destek alınmış. Projelerin istihdamı da Elazığ halkından sağlanmış.

Depremzedeler mutlu

Elazığ depremi hafızalarda yıkılan Dilek Apartmanı ile yer etti. Sürsürü Mahallesi’nde yer alan apartmanın yerinde şimdi az katlı, geleneksel mimariya sahip, otoparklı Dilek Sitesi var. Dilek Sitesi’nde evini teslim alanların kapısını çaldık. Konteynerkentten çıkıp yeni evlerine geçen vatandaşlar, genel olarak projeden memnun. Hangi eve kimin yerleşeceği kurayla belirlenmiş. Depremzede Şahin Ailesi ve Özdemir Ailesi yeni evlerinden çok memnun olduklarını söylüyor. Elazığ’da son yaşanan 5 büyüklüğündeki depremi yeni evlerinde hissetmediklerini de ekliyorlar.

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