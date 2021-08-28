En hızlı kazanç: Kazı Kazan
Çekiliş tarihi veya çekiliş saati beklemeye gerek yok. Kazı Kazan oyunları hem çok eğlenceli hem de çok daha yüksek ikramiyeler veriyor. Bu kartlarla hemen kazanmak çok basit. İşte bir bakışta Kazı Kazan oyunlarından bazıları.
28 Ağustos 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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ALTIN: BÜYÜK İKRAMİYE 200 BİN LİRA
NASIL OYNANIR?
Aşağıdaki alanda ikramiyelerin saklı olduğu külçe altınlar, ve sağdaki BONUS OYUN alanındaki yıldız ve ödül yazısı kazınır.
NASIL KAZANILIR?
-Aşağıdaki alanda üç adet aynı ikramiye tutarının bulunması halinde ikramiye tutarı kazanılır.
-Aşağıdaki alanda yıldız kazınıp İkonu bulunursa, ÖDÜL’de yazan ikramiye kazanılır.
-Her iki oyunda da ikramiye bulunması halinde, iki ikramiye de kazanılır.
ŞANS DAĞI: BÜYÜK İKRAMİYE 500 BİN LİRA
NASIL OYNANIR?
Sembollerin saklı olduğu iki tarafta da yer alan külçe altınlar kazınır.
NASIL KAZANILIR?
-Bir sırada aynı iki sembol bulunursa ortadaki ikramiye tutarı kazanılır.
- Bu durumun birden çok sıra için gerçekleşmesi halinde ilgili sıralardaki tüm ikramiye tutarları kazanılır.
12 AY ŞANS: BÜYÜK İKRAMİYE 1 MİLYON 200 BİN LİRA
NASIL OYNANIR?
-Her ayın altındaki iki sembol ve her ikramiyenin altında bir tutar saklıdır.
-Sembollerin saklı olduğu ayları ve ikramiye tutarlarının saklı olduğu alanlar kazınır.
NASIL KAZANILIR?
-Bir ayın içerisinde aynı iki sembol bulunursa, ilgili ayın ikramiye kısmındaki tutar tek seferde kazanılır.
-Bu durumun birden çok ay için gerçekleşmesi halinde, ilgili aylardaki tüm ikramiye tutarları kazanılır.
-Aynı ay içerisinde iki adet 12 (ONİKİ) sembolünün bulunması halinde, 12 ay boyunca her ay 100.000 TL kazanılır.