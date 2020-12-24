En hızlı kilo verdiren diyet listeleri!

Hızlı bir şekilde kilo vermek için bazı diyet listeleri uygulanabilir. Sağlık açısından yararlı bir besin olan yoğurt diyeti rahatlıkla uygulanabilir. Yoğurt diyeti şu şekilde yapılır;

- 1. Gün: 5 Pişmiş patates ve 5 kaşık sade yoğurt

- 2. Gün: 100 gram haşlanmış tavuk eti ille 5 bardak yoğurt

- 3. Gün: 100 gram dana eti ile 5 bardak yoğurt

- 4. Gün: 120 gram balık ve 6 kaşık karışık salata

- 5. Gün: Meyve ile sebze ve 5 bardak yoğurt

- 6. Gün: sınırsız yoğurt

- 7. Gün: Maden suyu ve

Yumurta diyeti

Kas ve kemik gelişimi için yararlı olan yumurta tokluk hissi vererek kilo vermeyi de hızlandırır. Yumurta diyeti ise şu şekildedir;

- 1. Gün: 2 Haşlanmış yumurta, 1 portakal, bir kase yoğurt, 100 gram tavuk

- 2. Gün: 3 Haşlanmış yumurta, ızgara balık, 1 adet greyfurt

- 3. Gün: 3 Yumurta, 150 gram kırmızı et, 1 greyfurt

- 4. Gün: 3 Haşlanmış yumurta, 150 gram haşlanmış tavuk

- 5. Gün: 4 Yumurta portakal suyu, buğulama balık

- 6. Gün: Yoğurt, 2 greyfurt, 2 haşlanmış yumurta

- 7. Gün: Haşlanmış kırmızı et, 2 yumurta, greyfurt suyu

Kısa sürede zayıflatan diyetler nelerdir?

Bazı diyetler metabolizmayı hızlandırarak kısa sürede hızlı bir şekilde kilo verilmesini sağlar. Özellikle İsveç diyeti iki haftada yaklaşık 17 ile 20 kilo arası kilo kaybını sağlar. Sindirim sistemine yardımcı olan bu diyet sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller alınarak zararlı toksinler atılmış olur.

Akdeniz diyeti ise bol sebze tüketimi olan karbonhidrattan uzak tutan bir diyettir. Bu diyet sayesinde vücuttaki ödem atılarak daha sağlıklı bir görünüme kavuşmak mümkün olur. Bu sayede diyeti uygulayan kişiler de bir haftada 5 ile 8 kilo arasında verebilirler. Garanti diyeti bir haftada 5 kilo vermeyi sağlar. Bu diyet şu şekildedir;

- Sabah Kahvaltısı:

1 dilim peynir, 4 tane siyah zeytin, 1 haşlanmış yumurta, 1 fincan şekersiz yeşil çay

- Öğle Yemeği:

1 orta boy kase karışık salata, 1 bardak ayran

- Akşam Yemeği:

150 gram ızgara kırmızı et, 1 kase yoğurt

2 haftada 15 Kilo verdiren İsveç diyeti

- 1. Gün: 2 Haşlanmış yumurta, 1 kase yoğurt, 1 dilim peynir, 150 gram kırmızı et

- 2. Gün: 2 Haşlanmış yumurta, 1 bardak limonlu su, 5 adet zeytin, 100 gram balık

- 3. Gün: 1 dilim peynir, bir kase bol yeşillik, 150 gram balık

- 4. Gün: 2 Haşlanmış yumurta, 1 dilim peynir, 4 adet zeytin, 1 fincan yeşil çay

- 5. Gün: 1 Yumurta, 5 adet zeytin, 1 domates, 1 salatalık, 120 gram tavuk haşlama

- 6. Gün: 1 Yumurta, 1 dilim peynir, 1 kase karışık mevsim salata, 2 adet köfte

Kilo vermek için diyet yaparken nelere dikkat edilmeli?

Kilo sağlığı olumsuz yönde etkiliyor ve pek çok hastalığa da davetiye çıkarıyor. O nedenle kilo verirken bazı adımlara dikkat etmek çok önemlidir. Hangi diyet uygulanırsa uygulansın mutlaka bol bol su tüketilmelidir. Aynı zamanda diyetin dışına çıkılmamalı ve kaçamaklar da yapılmamalıdır.

Kilo verirken hangi diyet uygulanmalı?

Herkesin bünyesi ve sağlığı farklıdır. İnsülin direnci olan kişilerin tatlıdan ve karbonhidrattan uzak durmaları gerekir. Buna rağmen insülin direnci olmayan kişiler daha rahat bir şekilde patates diyeti, Karatay diyeti ve daha pek çok farklı diyet çeşitlerini uygulayabilirler. Kişilere uygun bir diyet belirlenmelidir. Bu diyetler ise doğru bir şekilde uygulanmalıdır.



