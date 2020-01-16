En iyi 12 motivasyon şarkısı

Yeni yıl gelirken hepimiz kendimize yeni hedefler belirledik. Bunlar okul, iş veya kişisel hayatımızı etkileyen kararlardı. Ama en çok da spor yapma konusunda kendimize söz verdik. Yıllardır hayalini kurduğumuz vücuda, 2020'de kavuşmayı hedefledik. Ocak ayının ortasına geldik ve sen hala hedeflerine ulaşmak için çalışamaya başlamadın mı? Bazen ihtiyacımız olan tek şey biraz iteklenmektir. Bunun yolu da müzik dinlemekten geçiyor! Spor yaparken dinleyeceğin motive edici şarkılar sayesinde hedefine keyifle ulaşabilirsin. Eminem'den Lizzo'ya, Billie Eilish'ten Ricky Martin'e kadar, seni spor yaparken en çok motive edecek 10 şarkıyı seçtik. İyi dinlemeler.

1-Power, Kanye West

West’in 2010 albümü My Beautiful Dark Twisted Fantasy'den Power şarkısı motive edici ritmi ile herkesi harekete çağırıyor.

2-Till I Collapse, Eminem

Eminem’in en büyük hitlerinden biri olan Till I Collapse, sözleriyle herkesi cezbediyor.

3- Sicko Mode, Travis Scott

Travis Scott’un Sicko Mode'u 2018'in en çok dinlenen parçaları arasındaydı. Şarkının alışılmadık şekilde yaptığı mix cesur bir girişim oldu.

4-Level Up, Ciara

Ciara'nın bizden “seviye atlatmamızı” istemesinden daha motive edici ne olabilir? Bu şarkı hızlı tempolu ve bir egzersiz için mükemmel zamanlanmış.

5-Survivor, Destiny’s Child

Klasik bir Destiny’s Child şarkısı olan Survivor, hedeflerinize ulaşmak için ihtiyaç duyduğunuz ritmi sunuyor.

6-Bad Guy, Billie Eilish

Billie Eilish muhtemelen 2019’un en büyük yıldızı. 2019 ilk albümünden bir numaralı hiti bunun nedenini kanıtlıyor.

7-On My Way, Tiësto feat. Bright Sparks

Hollandalı DJ ve yapımcı Tiesto'nun bu acı melodisi, fitness yolculuğuyla mükemmel bir şekilde eşleşen bir mesaja sahip.

8-Don’t Start Now, Dua Lipa

Dua Lipa 2017'de çıkardığı şarkılar ile ünlendi. 2019'da nefis bir şekilde bağımsız olmayı ve ritmini kulübe ya da spor salonuna uydurmayı başardı.

9- Giant, Calvin Harris feat. Rag’n’Bone Man

“Ben devim, omuzlarımın üzerinde durun, bana ne gördüğünüzü söyleyin” İskoç DJ Calvin Harris'in son hitinde cesur boynuzlar ve ruhsal bir vuruşla arka plandaki can sıkıcı darbeyi size hissettiriyor.

10-God Is a Dancer, Tiësto and Mabel

İngiliz şarkıcı Mabel, Hollandalı DJ ve yapımcı Tiësto'nun bu hızlı tempolu elektronik parçasına ruhsal bir boyut getiriyor. Tutarlılığı onu spor salonu için ideal bir seçenek yapıyor.

11-Work B-tch, Britney Spears

Sıkı bir vücut için Britney Spears ritimleri olmazsa olmaz. Şarkı, Spears’ın 2013'te çıkardığı sekizinci albümünde hit haline geldi.

12- Eye of the Tiger, Suvivor

“Eye of the Tiger” herkesi harekete geçirebilir. Bu ikonik parçanın ruhu, yıllar geçse de eskimiyor.



