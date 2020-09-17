Diş macununuzun içeriğinin daha masum bileşenlerden oluşmasını öncelik sıranızda başa koyanlardansanız Splat markasının çeşitleriyle başlayalım.

Splat Mac White Plus Beyazlatıcı diş macunu

Dişlerinizi beyazlatırken diş hassasiyetinizi de gidererek çürüklere karşı koruma sağlıyor.

Fiyatı 20TL





Splat Blackwood Siyah Diş Macunu

Alışılmışın dışında, siyah renkte olan bu macun ise yine aktif karbon ve ardıç ekstresi sayesinde dişlerinizi beyazlatmada çok etkili. 100ml tüpteki fiyatı ise 24TL.

Splat Organic Aloe Vera

Daha organik ve daha az nane aromalı bir diş macunu arayışındaysanız Splat Organic Aloe Vera diş macunu florürsüz ve organik formülüyle dişlerinize çok iyi bakım yapabilir. 100 ml fiyatı ise 24,40





Aradığınız diş macunun sigara kokusunu geçiren ve sigara izlerini yok eden bir diş macunu olmasını istiyorsanız bakmanız gereken diş macunları ise şöyle;

Marvis Smokers Whitening

Yemek, kahve ve özellikle sigaradan kaynaklanan diş lekelerini gidermeye yardımcı olan bu diş macunu aynı zamanda da ağız kokusu için size keskin bir nane tadı da sunuyor. Bu sebeple eğer ağır nane ile aranız pek yoksa sizi ikinci seçeceğimize yönlendirebiliriz :) Marvis Beyazlatıcı diş macununun 85ml tüpteki fiyatı 60TL





Parodontax Florürlü Diş Macunu

Ferahlık ve tam koruma sağlamasının yanısıra yine lekeleri ve ağız kokusunu giderme alanında adeta bir uzman. 75ml tüpteki fiyatı: 28,90





Gelelim hassas diş ve diş etlerini koruyan diş macunu dosyasını açmaya

Sensodyne Hassasiyet & Diş Eti

Hassas diş etleri için en iyi diş macununu arıyorsanız; Sensodyne hassasiyet için özel üretilmiş diş macunu diş fırçalarken sızlayan diş etlerine, hassasiyet nedeniyle kanama yapan diş etlerine oldukça iyi gelen ve özel bir ar-ge çalışmasıyla içeriği belirlenen bir diş macunu. Eğer bu tarz bir durumdan yana sıkıntınız oluyorsa Sensodyne Hassasiyet & Diş Eti’ni denemenizi önerebiliriz.





Sıra geldi çocuklar için en iyi diş macunu hangisi diye düşünen anne babalara;

Jack&Jill Kids

En iyi çocuk diş macununu arayanlar için aroması olmayan, vegan ve hayvanlar üzerinde test yapmayan bu doğal marka ile çocukların diş fırçalama eğitimini hızlandırabilirsiniz. Aklınıza hemen gelen o sorunun cevabını da verelim; içeriğindeki doğal bileşenler sayesinde minikler bu diş macununu yutsalar bile sorun olmuyor. 50 gr tüplerde satılan bu macunun fiyatı 42,90





R.O.C.S. Baby

Florür, sodyum lauril sülfat, yapay tatlandırıcı ve renklendirici içermeyen bu diş macunu ise Huş ağacından elde edilen doğal ksilitol ile miniklerin oluşabilecek çürüklerine karşı güvenli bir koruma sağlayabiliyor. Çocuklar için en iyi diş macununu sunan R.O.C.S Baby aynı zamanda diş minesini de hedefleyerek güçlü bir kalkan oluşturabiliyor.







