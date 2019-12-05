En iyi işletme okulu oldu

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü ayrıca, ortalama kadın öğretim görevlileri oranının ortalama yüzde 24 olduğu Financial Times’ın global araştırmasında yüzde 53’lük oranla geçen sene olduğu gibi bu sene de ilk sırada yer aldı.

16 seçim kriteri Financial Times sıralamasını oluşturan 16 seçim kriteri Koç Üniversitesi EMBA Programı mezunlarıyla yapılan anket doğrultusunda maaş, maaş artışı, kariyer ilerlemesi, iş deneyimi ve elde edilen hedeflerle ilgili toplanan verilerden oluşuyor.

Aynı araştırmada Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nden mezun olan çalışanların maaş artışı yüzde 60 oranında yükselmiş durumda.