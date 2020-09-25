En iyi mobil video düzenleme uygulamaları – Kolay ve hızlı kurgu

Akıllı telefonların yükselişi ve TikTok, YouTube gibi platformlara olan ilginin artmasıyla, kendi başına video üretmek, çekmek, kurgulamak popüler hale geldi. Amatör ve profesyonel kullanıcılar, aslında sinematik anlamda bir şeyler filme almak, düzenlemek ve yayınlamak için artık ceplerinde bir filmi stüdyosu taşıyor. O ne mi? Akıllı telefonlar. Tabi çekilenleri kurgulamak için bir de video düzenleme uygulamalarına ihtiyacınız var.

Piyasada dikkatinizi çekmek için yarışan pek çok uygulama var. Benim de telefonumda bir sürü yer alıyor. Bu videomuzda ise Android, iPhone ve iPad için bu uygulamalar arasından en kullanışlı olanlarına göz atacağız. Tabi bu video düzenleme uygulamalarının ihtiyaçlarınız için yeterince güçlü olmayacağını düşünüyorsanız, bilgisayar için video düzenleme yazılımlarına da bir göz atın. Adobe Premiere Pro, Final Cut ya da DaVinci Resolve bunlardan bazıları.







