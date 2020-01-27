En iyi seyahat sigorta şirketi Gulf seçildi

Gulf Sigorta, Uluslararası Finans Ödülleri’nde (International Finance Awards) 2019 yılının en iyi seyahat sigorta şirketi seçildi. Dubai’de düzenlenen ödül törenine katılan Gulf Sigorta Gulf Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Gardet, “International Finance tarafından düzenlenen yarışmada 2019 yılının En İyi Seyahat Şirketi seçildik. Ödülümüzü Dubai’de yapılan şık törenle almış olmanın mutluluk ve gururuyla doluyuz” dedi.