En iyi tatil rotaları

SAFFET EMRE TONGUÇ TARİHÇİ, SEYAHAT YAZARI

BAŞTAN UCA AKDENİZ’DEN EGE’YE

Muğla’da birbirinden güzel otel ve tatil köyleri var. Bu bölgedeki önerim 1.5 milyon metrekarelik bir alana yayılmış olan Hilton Dalaman. Bahçesinde ve çevresinde bulunan endemik bitkilerle, her yıl belirli tarihlerde görebileceğiniz kuş türleriyle, asırlık ağaçlarla, Caretta Caretta ve Nil kaplumbağalarıyla apayrı bir atmosfere sahip. Çocuk dostu bir tesis.

Çocuklar hem Carpi’s Farm isimli çiftlikte özgürce yaşayan farklı hayvan türlerini görüyor hem de Aqua Park’ta zaman geçiriyorlar. Sosyal mesafeye uygun geniş alanlarını, 17 bin metrekarelik havuzlarını, yerel ve dünya mutfaklarından oluşan beş ayrı restoranını, 650 metre uzunluğundaki devasa kumsalını eminim siz de çok seveceksiniz. Ben özellikle yeni hizmete giren, konuklarına izole ve güvenli bir tatil sunan Venedik’teki Büyük Kanal’ı anımsatan, her villanın önünden geçen sonsuzluk havuzlu Göl Evleri’ne bayıldım.

RIZA TANSU, TEKNE TASARIMCISI

MAVİ TUR YOLCUSU KALMASIN

BODRUM / GÖKOVA: Beklentiniz kalabalıktan kaçıp hem dinlenmek hem de eğlenmekse en iyi rota Bodrum-Gökova. Bu tur, genellikle sekiz gün sürüyor ve Bodrum’dan yola çıkan tekneler Orak Adası, Yedi Adalar, Kleopatra Adası, Kargılı, Yalı çiftlik rotasını izleyerek Bodrum’a dönüyor.

GÖCEK: Mavi yolculuğun en çok tercih edilen rotalarından biri. Hayaliniz çam ormanları ve huzurlu mavi sularda tatil yapmaksa hiç düşünmeden dümeni Göcek’e çevirin.

FETHİYE / MARMARİS: Zamanınız kısıtlı, mavi tura ayıracak üç ya da dört gününüz varsa en doğru rota Fethiye-Marmaris. Bu kısa tatilde Göcek, Akvaryum Koyu, Tersane Adası, Kumlubük gibi koyların keyfini çıkarın.

BOZBURUN / DATÇA: Buranın en büyük özelliği koylarının neredeyse tamamının yeşil geniş ormanlarla çevrili olması. Bol oksijenli bir tatil düşünüyorsanız bu rota tam size göre.

YONCA EBUZZIYA, TARİHÇİ GEZGİN

KÜLTÜR GEZİSİ SEVENLER BURAYA

BAYBURT BAKSI MÜZESI: Trabzon ya da Erzurum’a uçun. Kiralayacağınız araçla Bayburt’un Bayraktar Köyü’ne gidip, Çoruh Vadisi’ne hakim tepenin üzerindeki mimari yapısı ve konumuyla ‘sıra dışı müze’ olarak ünlenen Baksı Müzesi’ni ziyaret edin. Buranın konukevinde konaklayın. 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü’nü alan müze ve çevresinde unutulmaz günler yaşayın.

ODUN PAZARI EVLERİ: Eskişehir’in en eski yerleşim yerlerinden Odun pazarı muhteşem bir yer. 2019 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne girdi. Türkiye ve dünyadan modern ve çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği Odun Pazarı Müzesi bölgesi, tarihi doku açısından çok zengin, aynı zamanda kültürel ve sosyal anlamda da hayli önemli bir yere sahip.

KOMMAGENE KRALLIĞI: Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Kommagene Krallığı’nın antik kentini barındıran milli park, Karadeniz’in şirin kasabalarından olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal yerler.

ERSİN DEMİREL, ATLAS DERGİSİ YAZARI

DOĞAYLA BAŞ BAŞA

YAYLALAR: Oksijeni bol, yeşil hazinelerle dolu Karadeniz yaylalarına ilgi her geçen gün artıyor. Siz de yayla tatili düşünüyorsanız Doğu Karadeniz’in eşsiz yaylalarını tercih edebilirsiniz. Yaylada sabah taze ekmek kokusu ve koyun, keçi ve ineklerin çan sesleriyle uyanın, güne sobada fokurdayan çay eşliğinde başlayın.

KARAVAN VE ÇADIR KAMPI: Yaz tatilinizi otel, tatil köyü ya da kalabalık yerlerde geçirmek istemiyorsanız size önerim doğayla baş başa kalabileceğiniz deniz, orman ve temiz havanın bol olduğu kamp alanları olacak. İşte Türkiye’nin etkileyici doğal güzellikleriyle ünlü kamp alanları; Olympos (Antalya),Marmaris, Foça (İzmir) Kabak Koyu (Fethiye), Salda Gölü, Gökçeada, Borçka-Karagöl (Artvin)...