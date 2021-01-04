En iyi yatırım aracı: Cilt bakımı

Estetik sever Boğa burcu ile cildi yöneten Oğlak burcu yönetici gezegenleri arasında karşılıklı ağırlama gerçekleşecek. Yani birbirlerine misafirliğe gidiyorlar. Boğa’nın yöneticisi Venüs Oğlak’ta, Oğlak’ın yücelme yöneticisi Mars Boğa’da olacak. Toprak elementinde ve uyumlu açıda gerçekleşecek bu misafirlik iki gezegen arasında güç birliği yaratacak. Cilt bakımı, estetik operasyonlar, cilt ürünleri, cilt-vücut-saç destekleyici takviye edici gıdalar her zamankinden daha fazla etkili olacaktır. Bu dönem cildine yatırım yapan kesin kazanacak!

Kozmetik ve e-ticaret

Ticaret gezegeni Merkür, teknoloji burcu Kova’ya geçiyor. E-ticaret hacmindeki büyüme artarak devam edecek. Güzellik ürünlerinin online satışında gelişmeler ve yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. Kozmetik satış sitelerinde artış yaşanabilir. Mobil cilt bakım takip uygulamaları ile karşılaşabiliriz.

Venüs Oğlak – Güzellik ve Ciddiyet

12 burcun en ciddi görünümlüsü Oğlak diyebiliriz. Güzellik gezegeni Venüs bu burçta seyahat ederken mükemmel görünüm, ciddi imaj, doğal makyaj, derli toplu saçlar, açık renk ojeler IN, aşırıya kaçan süslenme, abartılı saçlar, dikkat çekici kıyafetler OUT olacaktır.

Cilt temizliği ilk adım olmalı

Bu hafta Ay küçülüyor. Dolunay’dan Yeniay’a doğru ilerliyor. Yukarıda bahsi geçtiği gibi cilt bakımının öne çıkacağı bir döneme de giriyoruz. Bakım öncesi cildi hazırlamak için ideal bir haftadayız.

Meyve asitli temizleyiciler, arındırıcı cilt temizleyici ürünler, profesyonel kimyasal peelingler bu dönem çok iyi sonuç verebilir. Sadece yüz değil vücut peelinglerini de kullanmayı ihmal etmeyelim. Detaylı temizlik için peeling, kese, ponza taşı uygulamalarını için özellikle bu hafta öneririm.

Hafif egzersiz cilde iyi gelebilir!

Hareket gezegeni Mars, güzellik burcu Boğa’ya geçiyor. Mars aksiyon sever, ancak Boğa hızdan hiç hoşlanmaz. Hafif tempolu egzersiz her ikisini de memnun edecektir. Spor yapmak kan dolaşımı hızlandırır. Egzersiz sırasında mutluluk hormonları salgılanır. Dopamin, serotonin ve endorfin mutluluk vermenin yanı sıra sağlığa da olumlu etkiler sunar. En başta da cilt etkilenir. Mutlu bir kişinin cildi ışıldar, sıkılaşır, gençleşir. En iyi antiaging’lerden biri mutluluktur. Mars Boğa’da seyahat ederken egzersizin cilde olumlu etkisi katlanacaktır.

Cilt kuruluğu artabilir!

Venüs ve Mars Toprak Elementinde ilerleyecek. Her elementin sıcak veya soğuk, kuru veya nemli olmak üzere kaliteleri vardır. Toprak, soğuk ve kurudur. Soğuğa çıktığınızda cildinizde kuruma hissedersiniz ya, işte Toprak elementinde yoğunluk varken, özellikle Venüs Toprak burcundayken, ciltte kurulukta artış olur.

Nemlendirici kremleri her daim kullanmalıyız. Ancak özellikle bu dönem kesinlikle ihmal etmemek gerek. Ek olarak nem serumları ve besleyici nem maskeleri de çok faydalı olacaktır.

El kremini daha sık sürelim!

Uzun süredir pandemi nedeniyle fazlasıyla kolonya ve dezenfektan kullanıyoruz. Virüsten korunurken ellerimiz ciddi oranda yıpratıyoruz. Bu dönem cilt kuruluğunun ve dolayısıyla egzama benzeri cilt rahatsızlıklarının tetikleneceği bir zaman diliminde olduğumuzdan dolayı el kremi kullanım sıklığımızı arttırmalıyız. Besleyici ek maddeleri içeren kremleri tercih etmeliyiz.

Kremler dışında doğal malzemeler de kullanabiliriz. Ellere limon sürmek, zeytinyağı ile masaj yapmak, hindistan cevizi yağı uygulamak faydalı olacaktır.

Sağlıklı ve güzel günlere!

Sevgilerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.



