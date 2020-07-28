En iyi zeytinyağı seçildi
2020 Natürel Sızma Zeytinyağı Yarışması 'Hafif Meyvemsilik' kategorisinde, Uluslararası Zeytin Konseyi IOC- UZZK Türkiye tarafından birincilik ödülüne layık görülen marka Komili oldu.
28 Temmuz 2020, Salı 12:26 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin en iyi zeytinyağlarının ödüllendirildiği 'Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması' sonuçları açıklandı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmanın ödül töreni 10 Temmuz günü İzmir’de gerçekleşti. Yarışmanın 'Hafif Meyvemsilik' kategorisinde birincilik ödülüne Komili markası layık görüldü.
Ayvalık’ın güneşi, denizi ve rüzgarı ile olgunlaşmış zeytinlerinin lezzetini hissettiren Komili’nin sınırlı sayıda üretilen Komili Gurme Zeytinyağı, yakında tüketicilerle buluşacak.