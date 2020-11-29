Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, korona ile birlikte daha da merak edilen hava kirliliğine ait verileri anbean paylaşıyor. Elde edilen son verilere göre Türkiye'nin havası en kirli ili Düzce oldu. Kaliteli ve temiz hava için 0 ila 50 arasında olması gereken endeksin 174'e yükseldiği şehirde vatandaşların yürüyüş yapması bile tavsiye edilmiyor.

Düzce'de temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken endeks değeri 174'e kadar yükseldi. Hava kirliliğinin corona virüs üzerine etkisi üzerine yapılan araştırmaların ardından vatandaşların merak ettiği hava kaliteleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anbean paylaşılıyor.

İkinci sırada Ankara var

Buna göre Türkiye'nin en kalitesiz havası 174 ile Düzce olurken, ikinci sırada 172 endeks değeri ile Başkent Ankara yer aldı. En kalitesiz havaya sahip üçüncü şehir ise 171 endeks değeri ile Hakkari oldu.

En temiz havaya sahip şehir Bursa

Bakanlığın Hava Kalitesi İzleme Merkezi'ne bağlı Sürekli İzleme Verileri'nden alınan bilgilere göre havası en temiz şehir Bursa oldu. Sanayi şehri olarak bilinen ve bir çok sanayi kuruluşunun ilk tercih ettiği şehirlerden birisi olan Bursa'da hava kalite endeksi 10 olarak ölçüldü. Bursa'yı 11 endeks ile Kastamonu ve Bitlis takip etti.







