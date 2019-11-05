En kirli ve en temiz meyveler ve sebzeler
Çevreyi kirleten unsurlar üzerinde araştırma ve savunuculuk konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan aktivist grubu olan Environmental Working Group (EWG) 2019 başlarında “Kirli düzine” ve “Temiz 15” listelerini açıklamıştı. Listede, geleneksel olarak yetiştirilen meyve ve sebzelerin en yüksek ve en düşük miktarda pestisit kalıntısı içeren bir kataloğu olan “Kirli düzine” ve “Temiz 15” ile en kirli ve en temiz meyve ve sebzeler sıralandı. İşte en kirli ve en temiz meyveler ve sebzeler…
Çevresel Çalışma Grubu (EWG) “Kirli Düzine ” ve “Temiz Onbeş” listelerini 2019 başlarında yayınlamıştı. Liste, geleneksel olarak yetiştirilen meyve ve sebzelerin en yüksek ve en düşük miktarda pestisit kalıntısı içeren meyve ve sebzelerin bir kataloğu.
Tarımsal ilaçlar nedeniyle “Kirli Düzine” olarak adlandırılan listede yer alan en kirli besinlerin başında çilek geliyor. Çilek 3 yıldır üst üste en kirli listesinin başında yer alıyor.
Çilek, elma, kiraz, ıspanak, nektarin ve lahananın dahil edildiği çalışmada bu ürünlerin yüzde 90'ından fazlasında pestisit testleri pozitif çıktı. Kanserojen olarak sınıflandırılan pestisitler 2019 yılında bu yana bir çok ülkede yasaklanmıştı.
Brüksel lahanasının tek bir yaprağında 18 farklı kalıntı
Bu yılki çalışmada lahana en kirli üçüncü sebze ve meyve oldu. Brüksel lahanasının popülerliği son yıllarda artmış olsa da yeşil yaprağından bir Tek numunesinin 18 farklı kalıntı içerdiği ortaya çıktı. Fransa’da yapılan çalışmada organik sebze veya meyve tüketen yüzde 25 daha az kanserle ilişkili olduğu bulundu. Pestisit üzerinde yapılan çalışmalar pestisit kalıntısı içeren sebze ve meyveleri fazla tüketenlerde doğurganlık sorunlarına neden olabileceğini gösterdi.
İşte EWG’ye göre “Kirli Düzine” ve “Temiz Onbeş” listesi…
Kirli Düzine (En kirli sebze ve meyveler)
1. Çilek
2. Ispanak
3. Brüksel lahanası
4. Nektarin
5. Elma
6. Üzüm
7. Şeftali
8. Kiraz
9. Armut
10. Domates
11. Kereviz
12. Patates
Temiz Onbeş (Temiz meyve ve sebzeler)
1. Avokado
2. Mısır
3. Ananas
4. Bezelye
5. Soğan
6. Papaya
7. Patlıcan
8. Kuşkonmaz
9. Kivi
10. Lahana
11. Karnabahar
12. Kavun
13. Brokoli
14. Mantar
15. Kabak