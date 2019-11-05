En kirli ve en temiz meyveler ve sebzeler

Çevresel Çalışma Grubu (EWG) “Kirli Düzine ” ve “Temiz Onbeş” listelerini 2019 başlarında yayınlamıştı. Liste, geleneksel olarak yetiştirilen meyve ve sebzelerin en yüksek ve en düşük miktarda pestisit kalıntısı içeren meyve ve sebzelerin bir kataloğu.

Tarımsal ilaçlar nedeniyle “Kirli Düzine” olarak adlandırılan listede yer alan en kirli besinlerin başında çilek geliyor. Çilek 3 yıldır üst üste en kirli listesinin başında yer alıyor.

Çilek, elma, kiraz, ıspanak, nektarin ve lahananın dahil edildiği çalışmada bu ürünlerin yüzde 90'ından fazlasında pestisit testleri pozitif çıktı. Kanserojen olarak sınıflandırılan pestisitler 2019 yılında bu yana bir çok ülkede yasaklanmıştı.

Brüksel lahanasının tek bir yaprağında 18 farklı kalıntı

Bu yılki çalışmada lahana en kirli üçüncü sebze ve meyve oldu. Brüksel lahanasının popülerliği son yıllarda artmış olsa da yeşil yaprağından bir Tek numunesinin 18 farklı kalıntı içerdiği ortaya çıktı. Fransa’da yapılan çalışmada organik sebze veya meyve tüketen yüzde 25 daha az kanserle ilişkili olduğu bulundu. Pestisit üzerinde yapılan çalışmalar pestisit kalıntısı içeren sebze ve meyveleri fazla tüketenlerde doğurganlık sorunlarına neden olabileceğini gösterdi.

İşte EWG’ye göre “Kirli Düzine” ve “Temiz Onbeş” listesi…

Kirli Düzine (En kirli sebze ve meyveler)

1. Çilek

2. Ispanak

3. Brüksel lahanası

4. Nektarin

5. Elma

6. Üzüm

7. Şeftali

8. Kiraz

9. Armut

10. Domates

11. Kereviz

12. Patates

Temiz Onbeş (Temiz meyve ve sebzeler)

1. Avokado

2. Mısır

3. Ananas

4. Bezelye

5. Soğan

6. Papaya

7. Patlıcan

8. Kuşkonmaz

9. Kivi

10. Lahana

11. Karnabahar

12. Kavun

13. Brokoli

14. Mantar

15. Kabak