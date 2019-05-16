En kısa zeka testi

ABD’nin Journal of Economic Perspectives dergisindeki ‘Kavramsal Refleks Testi’ dünyanın en kısa zeka testi olarak biliniyor. Çünkü bu test sadece 3 sorudan oluşuyor

16 Mayıs 2019, Perşembe 21:01 Son Güncelleme:
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En kısa zeka testi

Testi yapanların yüzde 33’ü 3 soruyu da yanlış yanıtlamış.

Yüzde 83’ü ise en az 1 soruda hatalı yanıt vermiş.

Peki siz doğru yanıt verebilecek misiniz?

İşte sorular...

1: Beyzbol sopası ile topunun toplam fiyatı 110 liradır.

Beyzbol sopası, toptan 100 lira daha pahalı olduğuna göre top ne kadardır?

2: 5 makine, 5 düğmeyi 5 dakikada üretiyorsa, 100 makine, 100 düğmeyi kaç dakikada üretir?

3: Bir göldeki nilüferler her gün ikiye katlanarak gölün yüzeyini kaplıyor. Nilüferler 48 günde gölün tamamını kapladıysa, gölün yarısı kaç günde kaplanmıştır?

YANITLAR:

1: 5 lira

2: 5 dakika

3: 47 gün


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