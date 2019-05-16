En kısa zeka testi
ABD’nin Journal of Economic Perspectives dergisindeki ‘Kavramsal Refleks Testi’ dünyanın en kısa zeka testi olarak biliniyor. Çünkü bu test sadece 3 sorudan oluşuyor
Testi yapanların yüzde 33’ü 3 soruyu da yanlış yanıtlamış.
Yüzde 83’ü ise en az 1 soruda hatalı yanıt vermiş.
Peki siz doğru yanıt verebilecek misiniz?
İşte sorular...
1: Beyzbol sopası ile topunun toplam fiyatı 110 liradır.
Beyzbol sopası, toptan 100 lira daha pahalı olduğuna göre top ne kadardır?
2: 5 makine, 5 düğmeyi 5 dakikada üretiyorsa, 100 makine, 100 düğmeyi kaç dakikada üretir?
3: Bir göldeki nilüferler her gün ikiye katlanarak gölün yüzeyini kaplıyor. Nilüferler 48 günde gölün tamamını kapladıysa, gölün yarısı kaç günde kaplanmıştır?
YANITLAR:
1: 5 lira
2: 5 dakika
3: 47 gün