Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, tercih dönemindeki üniversite adaylarına rehberlik amacıyla "Yükseköğretim İstihdam Endeksi (Üni-Veri)" çalışması yayımladı. Üni-Veri ile yükseköğretim kurumlarının istihdamla ilgili performansını ortaya koymak ve üniversite tercihi yapacak adayların bölümler hakkında nitelikli bilgi edinmeleri amaçlanıyor. Peki, En kolay iş bulan meslekler hangileri? Hangi meslekler zor iş buluyor? Hangi meslek ne kadar kazanıyor? İşte mesleklerin işe giriş ücretleri, iş bulma süreleri …

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ofisin resmi internet sitesi "univeri.cbiko.gov.tr" adresinden yayımlanan Üni-Veri ile yükseköğretim kurumlarının istihdamla ilgili performansını ortaya koymak ve üniversite tercihi yapacak adayların bölümler hakkında nitelikli bilgi edinmeleri amaçlanıyor.

YÖK mezun verisi ve SGK istihdam verileri analiz edilerek, bölümlere göre "ücret", "iş bulma süresi", "istihdam oranı", "nitelik uyuşmazlığı" ve "kamuda işe yerleşme oranı" gibi göstergeleri ortaya koyan ulusal bir araştırma olan Üni-Veri ile tercih dönemindeki üniversite adayları, hangi bölümlerin iş bulmada daha avantajlı olduğu, mezuniyet sonrasında eğitimine ne kadar uygun seviyede iş bulunabildiği gibi konularda bilimsel metotlarla hazırlanan verilerden faydalanabilecek.

Adayların kendileri için en uygun bölüme yönlendirilmesinin amaçlandığı Üni-Veri aynı zamanda eğitim kurumları, rehber öğretmenler ve ebeveynler için de bölümler hakkında objektif bilgi edinebilecekleri bir kılavuz niteliği taşıyor.

Üniversite tercihi yapacak öğrenciler başta olmak üzere, üniversite eğitimine devam eden, kariyer tercihlerini yapacak öğrenci ve genç mezunların doğrudan yararlanabileceği Üni-Veri'nin her yıl düzenli olarak yapılması ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.

İSTİHDAM ORANI

HANGİ MESLEK NE KADAR KAZANDIRIYOR?

EN KOLAY İŞ BULAN MESLEKLER HANGİLERİ?

KAMUDA YERLEŞME ORANI