'En Kötü İcatlar' listesindeydi, en çok satan tasarım oldu
Moda düşmanı mı yoksa tam bir stil örneği mi olduğu her zaman tartışma konusu olan Crocs terlikler, pandemi sayesinde en çok satan tasarımlardan biri haline geldi. Markanın 2030'a kadar tüm malzemelerini daha çevreci hale getireceği açıklandı.
17 Eylül 2021, Cuma 11:44 Son Güncelleme:
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‘Crocs’ marka terlikler, pandemiyle birlikte öne çıkan rahatlık modasının sembolü haline geldi. 2010’da TIME dergisi tarafından ‘en kötü icatlar’ listesine alınan terlik, bugün dünyanın en çok satan tasarımı. Crocs, 2030’a kadar üretimde kullanılan tüm malzemeleri çevreci hale getireceğini, karbon izini sıfırlayacağını açıkladı. Markanın 2026’ya kadar yıllık gelirinin 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Öte yandan, Crocs modellerinin bu kadar ilgi çekmesi üzerine ünlü marka Balenciaga, Crocs ile iş birliğine giderek topuklu Crocs terlikleri satışa sunmuştu. Standart Crocs terliğe eklenen stiletto topuğundan oluşan terlik, sosyal medyada çok konuşanlar arasına girmişti.
VICTORIA BECKHAM: ÖLMEYİ TERCİH EDERİM
Genç şarkıcı Justin Bieber da kendi moda markası Drew'u kurduktan sonra Crocs ile iş birliğine giderek daha eğlenceli bir seri piyasaya sürmüştü. Terlikler hemen tükenmiş olsa da, Victoria Beckham terlikler hakkında 'Ölmeyi tercih ederim' yorumunu yapmıştı.