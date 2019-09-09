İslam alemine göre aşure ayı bolluğun bereketin ve paylaşmanın zamanı olarak bilinir. Aşure ayının girmesiyle birlikte insanlar internet ortamında en lezzetli aşureyi arıyorlar. Genellikle yakınlara ve komşulara dağıtılan aşureyi siz de ilk yapacak olanlardansanız size vereceğimiz en lezzetli aşure tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte tadına doyamayacağınız en lezzetli aşure tarifi.

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AŞURE MALZEMELERİ

1 kg aşurelik buğday

1 kg nohut

350 gr sarı üzüm

250 gr çekirdeksiz siyah üzüm

350 gr kuru kayısı

120 gr dolmalık kuş üzümü

4 küçük portakalın kabuğu (175 gr)

6 lt su

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AŞURE NASIL YAPILIR?

- Aşurelik buğdayın çok iyi yıkanıp durulanması gerekiyor. Bulanık suyun akıtılması için 10 defa yıkayabilirsiniz.

- Buğdayı bir gece önceden ya da en az 5-6 saat önceden 1 taşım kaynatıp demlemeye bırakmak pişirme işlemini kolaylaştırır.

- 1 kg buğday için 1 kg bakliyat kullanabilirsiniz.

- Nohut, kuru fasulye, börülce hepsi kullanılabilir. Hem damak tadı olarak hem de dağılmayıp bütün kaldığı için nohudu tercih edebilirsiniz.

- Portakal kabuğu benim için olmazsa olmazlardan biri tabi ki acı suyunu iyice akıttıktan sonra kullanmak kaydıyla. Öne çıkanlarda detayları var.

- Kuru meyveleri de toplamda 2 kg olan bakliyat ve buğday miktarının yarısı kadar yani 1 kg olarak kullanın.

- Kuru meyvelerin hepsini koyu renk suları çıkana kadar mutlaka 2-3 defa kaynar suda bekleyip yıkayıp süzdürün. Aşurenin rengi kararmasın diye.

- İncir, hurma aşurenin rengini karartıyor. Bu nedenle koymamanızı tercih ediyoruz. Dilerseniz en son aşamada sıcak suda bekletip süzüp koyabilirsiniz.





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- Şekeri en son aşamada ekliyoruz.

Aşure durdukça koyulaşır. Sıcak haldeki kıvamı sizi aldatmasın. Sıcak dağıtacaksanız sorun yok ancak koyulaşan aşureyi sıcak şekerli su ile açarak dilediğiniz kıvama getirebilirsiniz.

- Aşureyi mutlaka buzdolabında muhafaza edin. Oda sıcaklığında ekşime yapar.

- Süt ilavesi yapabilirsiniz ancak hızla dağıtıp tüketin yada buzdolabında muhafaza edin.

Karanfil suyu ilavesi için. 5-6 karanfili az bir kaynar suda bekletip o suyu aşureye ocaktan alırken ekleyebilirsiniz.