En 'lüks' imza: 16.2 milyar dolar

Bu satın alma 210 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan LVMH’nin tarihindeki en büyük satın alma oldu. Ayrıca bir lüks markası ilk kez bu büyüklükte bir bedelle satılmış oldu.

En zengin 3'üncü

LVMH’den yapılan açıklamada Tiffany markasını ve 300 mağazasını hisse başına 135 dolara satın almak için anlaştıkları duyuruldu. Açıklamada sözleşmenin 2020’de neticelendirileceğini belirtildi. Açıklamanın ardından LVMH’nin hisselerinde yüzde 1.3’lük artış yaşandı. LVMH’nin kurucusu Bernard Arnault, 100 milyar doları aşan servetiyle Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde dünyanın en zengin üçüncü kişisi olarak yer alıyor.