En lüks sosyal mesafe

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan geçen pazar 13. evlilik yıldönümlerini kampta, doğa ile iç içe kutlamıştı. Çift önceki gün Etiler’deydi. Ayrı ayrı ciplere bindiler. Yağmur Atacan, “Görüyorsunuz değil mi? Sosyal mesafeye nasıl uyuyoruz! Eşim ile ayrı araçlara biniyorum. Ama aynı eve gidiyoruz” diyerek espri yaptı. Pınar Altuğ da eşinin arazi aracına, “Onun cipine bakın, bir de benimkine bakın. Yağmur çamur seviyor” diyerek takıldı.