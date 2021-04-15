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En lüks sosyal mesafe

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En lüks sosyal mesafe

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti Etiler'de görüntülendi. Ayrı ayrı ciplere binen çift espri yapmaktan da geri durmadı. Ali KESER / POSTA

15 Nisan 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan geçen pazar 13. evlilik yıldönümlerini kampta, doğa ile iç içe kutlamıştı. Çift önceki gün Etiler’deydi. Ayrı ayrı ciplere bindiler. Yağmur Atacan, “Görüyorsunuz değil mi? Sosyal mesafeye nasıl uyuyoruz! Eşim ile ayrı araçlara biniyorum. Ama aynı eve gidiyoruz” diyerek espri yaptı. Pınar Altuğ da eşinin arazi aracına, “Onun cipine bakın, bir de benimkine bakın. Yağmur çamur seviyor” diyerek takıldı.

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