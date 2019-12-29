En minik Noel Baba: Kuzey

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler 6 Ekim’de dünyaya gelen oğulları Kuzey’e Noel Baba kostümü giydirdi. Gülümsediği bir pozu Instagram’da paylaştı. Yanına da “Daha iyi bir Noel Baba görmedim. Instagram pozunu değil gerçekte olanı görmek istiyorsanız sağa kaydırın” yazdı. Takipçiler sağa kaydırınca da Kuzey’in ağlayan fotoğrafıyla karşılaştı.

"Sokaktan insan çevirip Kuzey'in fotoğraflarını gösteresim geliyor"

Berfu Yenenler, haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuş, geçen ekim ayında da oğlu Kuzey'i dünyaya getirmişti. Uzun süre oğlunun yüzünü göstermeyen Berfu Yenenler, geçen haftalarda kural bozmuş, Kuzey'in ilk fotoğrafını "aile olmak" notuyla Instagram'da paylaşmıştı.

Hızını alamayan Berfu Yenenler, oğlunun yeni fotoğraflarını da sayfasında yayınladı.

Berfu Yenenler fotoğrafın altına şu notu düşmüştü:

Dayanamadım bu da serinin son fotoğrafı olarak burada kalsın ♥️ insan çocuğu olduğunda gerçekten ufaktan kafayı yiyormuş. Sokaktan insan çevirip Kuzey'in fotoğraflarını gösteresim geliyor. Uyurken fotoğraflarına falan açıp bakıyorum. Gözlerim doluyor. Delirmemişimdir umarım! (Fazla Kuzey yüklemesi için kusura bakmayın)











