Magazin En mütevazı yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

En mütevazı yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

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En mütevazı yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Nuri Bilge Ceylan, evinin bulunduğu Cihangir’deki otopark sorununa iki kişilik mini arabasıyla çözüm buldu.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 12:07 Son Güncelleme:
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2018 yılında seyirciyle buluşan son filmi “Ahlat Ağacı” ile sinema dünyasında büyük ses getiren, şu sıralar ise “Kuru Otlar Üstüne” adlı yeni projesi üzerinde çalışan ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, geçtiğimiz perşembe günü Cihangir’de objektife takıldı.

ÇOK RAHAT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

‘Kış Uykusu’, ‘Uzak’, ‘Üç Maymun’, ‘Mayıs Sıkıntısı’ gibi filmlerle birçok uluslararası ödül kazanan yönetmen Nuri Bilge Ceylan, küçük ve eski model bir otomobil kullanıyordu. Park sorunu olmadığı için çok rahat ettiğini söyledi.

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