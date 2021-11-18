En mutlu boşanma! Anlaşamayınca müzayedeye çıkardılar

ABD’de gayrımenkul zengini Linda Burg ve Harry Macklowe (84) çifti 57 yıllık evliliklerini 2018’de bitirme kararı aldı. Ancak birlikte edindikleri sanat eserlerinin değeri hesaplanamadı. Çift eserleri paylaşamayınca mahkeme, hepsinin satılmasına karar verdi. 35 eser, Sotheby’s müzayede evinde tam 676 milyon dolara satıldı. Bu, müzayede evi tarihinde tek seferde yapılan en fazla sanat eseri satışı oldu. 82.5 milyon dolara satılan Mark Rothko’nun ‘No.7’ adlı eseri, müzayedenin en pahalı parçası oldu. Eseri, adı gizlenen bir Asyalı müşteri aldı. Koleksiyonda Picasso, Andy Warhol, Giacometti gibi sanatçıların da yapıtları bulunuyor. Çiftin 65 parçalık koleksiyonunun kalanı da seneye mayısa kadar satılmış olacak.