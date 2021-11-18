Dünya En mutlu boşanma! Anlaşamayınca müzayedeye çıkardılar

En mutlu boşanma! Anlaşamayınca müzayedeye çıkardılar

Dünya

En mutlu boşanma! Anlaşamayınca müzayedeye çıkardılar

Evliyken edindikleri serveti paylaşamayan çift müzayedeye çıkardıkları sanat eserlerini 676 milyona sattı.

18 Kasım 2021, Perşembe 08:12 Son Güncelleme:
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ABD’de gayrımenkul zengini Linda Burg ve Harry Macklowe (84) çifti 57 yıllık evliliklerini 2018’de bitirme kararı aldı. Ancak birlikte edindikleri sanat eserlerinin değeri hesaplanamadı. Çift eserleri paylaşamayınca mahkeme, hepsinin satılmasına karar verdi. 35 eser, Sotheby’s müzayede evinde tam 676 milyon dolara satıldı. Bu, müzayede evi tarihinde tek seferde yapılan en fazla sanat eseri satışı oldu. 82.5 milyon dolara satılan Mark Rothko’nun ‘No.7’ adlı eseri, müzayedenin en pahalı parçası oldu. Eseri, adı gizlenen bir Asyalı müşteri aldı. Koleksiyonda Picasso, Andy Warhol, Giacometti gibi sanatçıların da yapıtları bulunuyor. Çiftin 65 parçalık koleksiyonunun kalanı da seneye mayısa kadar satılmış olacak.

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