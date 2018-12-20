En mutlu miras

Galler’de 87 yaşındaki Ken Watson ile komşusunun 2 yaşındaki kızı Cadi Williams arasında sıcak bir dostluk başlamıştı.

Watson geçenlerde öldü. Watson’ın kızı, Cadi’nin ailesini ziyarete 14 hediye paketi ile gitti.

İLK HEDİYESİNİ BU YIL AÇACAK

Bu paketleri, babasının Cadi’ye her yılbaşında açması için miras bıraktığını söyledi.

Küçük kız ilk yılbaşı hediyesini bu yıl açacak. Buruk bir sevinç yaşayan ailesi, Cadi’ye 16 yaşına kadar her yıl eski dostu Ken Watson’ın bıraktığı hediyelerden verecek.



